В 40-градусные морозы погибает собака со щенками под плитами в ГСК «Вертикаль» в Бердске

Замерзает в лютые 40-градусные морозы бездомная собака со щенками под плитами в ГСК «Вертикаль» в Микрорайоне Бердска.
-Приехали в Бердск по делам, наткнулись на собаку с щенятами, явно бездомная. Щенята замерзли, даже не стоят на всех лапах. Живут все под плитой. Естественно, взять себе не могу, но очень жалко. Купил им колбасы и тушенки, хоть поели. Может, кто-нибудь неравнодушный поможет, морозы 40 градусов грядут. Хотя бы покормите, даже воду не нальешь им – замерзнет, - написал пользователь группы «Подслушано Бердск» соцсети Вконтакте.
Другие пользователи не остались равнодушными к судьбе бездомных животных.
Алекс Бердский:
-Могу финансово оплатить пристрой собачек. Если кто-то возьмется хотя бы на время морозов или отвезет в приют. Оплачу расходы, докину за участие.
Зой Санна:
-В приюте их ждут болезни, потому что карапузы и не привиты....Только если кто из волонтеров откликнется.
Как-То Так:
-Воду им и не надо. Снега валом.
На «Курьер. Среда. Бердск» много раз писали о спасении бездомных животных. Например, мы рассказывали о собаках, замурованных в гараже. Страшную находку обнаружила в одном из гаражей ГСК «Шадриха» в августе 2020 года Марина Гусева. Умирающих от голода собак. От владельцев соседних гаражей удалось узнать, что собаки живут в гараже несколько лет, крайне редко едят. Бердчанка ездила дважды в день к гаражам, кормила и поила собак, надеялась, что придет их хозяин. Изможденные песики были настолько голодными, что выхватывали пищу из рук чуть ли не с пальцами.
Марина бросила клич о помощи в соцсетях. На четвертый день после того, как собаки были обнаружены, гаражная дверь оказалась открытой, а собаки выпущены на волю. Они бегали рядом с гаражом. Волонтеры, отозвавшиеся на просьбу о помощи, отловили всех четырех собак и поместили их на передержку.
На зов о помощи бездомной собаке со щенками откликнулся супруг Марины Гусевой Яков Морозов. Сегодня, 25 января, он отправится в ГСК «Вертикаль», чтобы разобраться с ситуацией на месте. На всякий случай возьмет с собой еду для животных. Будет действовать по обстоятельствам. Он намерен определить собак на передержку. Яков не откажется для решения данного вопроса и от помощи бердчан.
Если вы готовы помочь финансово для определения собаки со щенками на передержку, звоните по телефону: 8-951-382-51-10.
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Люди значит у нас уже не погибают? Разве когда кто-то спивается, а кто-то скалывается, кто-то продвинулся дальше став бездомным, это разве не добровольное самоубийство людей на которых всем плевать в Бердске и в стране? У нас очень удобно придумали, обозвать наших погибающих соплеменников иностранными нерусскими словами, чтобы остальным начало казаться, что это не твой соплеменник, твоей национальности, медленно умирает за стеной МКД на морозе, а какое то инопланетное существо на которое уже всем плевать, их обозвали, переименовали в БОМЖей и БИЧей и вот они уже не люди, а новый вид из касты опущенных и им уже не нужно помогать их соплеменникам? Подумайте для чего их создало общество? Может для того чтобы уничтожить нас как народ изнутри? Плюс это серьёзная страшилка не хочешь работать на хозяина за грошы, ах так, значит попадешь в касту опущенных бездомных...
Про собак у ГСК мы зачем содержим на налоги собачий приют? Пусть оторвуться от телевизора и едут отрабатывать свои зарплаты.