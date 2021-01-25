В 40-градусные морозы погибает собака со щенками под плитами в ГСК «Вертикаль» в Бердске

Малыши уже не могут стоять на всех лапках - перемерзли. Собака прячет их под плитами, но от холода это не спасает.

В ГСК «Вертикаль» рядом со шлагбаумом под под плитами замерзает собака со щенками

Замерзает в лютые 40-градусные морозы бездомная собака со щенками под плитами в ГСК «Вертикаль» в Микрорайоне Бердска.

-Приехали в Бердск по делам, наткнулись на собаку с щенятами, явно бездомная. Щенята замерзли, даже не стоят на всех лапах. Живут все под плитой. Естественно, взять себе не могу, но очень жалко. Купил им колбасы и тушенки, хоть поели. Может, кто-нибудь неравнодушный поможет, морозы 40 градусов грядут. Хотя бы покормите, даже воду не нальешь им – замерзнет, - написал пользователь группы «Подслушано Бердск» соцсети Вконтакте.

Другие пользователи не остались равнодушными к судьбе бездомных животных.

Алекс Бердский:

-Могу финансово оплатить пристрой собачек. Если кто-то возьмется хотя бы на время морозов или отвезет в приют. Оплачу расходы, докину за участие.

Зой Санна:

-В приюте их ждут болезни, потому что карапузы и не привиты....Только если кто из волонтеров откликнется.

Как-То Так:

-Воду им и не надо. Снега валом.

На «Курьер. Среда. Бердск» много раз писали о спасении бездомных животных. Например, мы рассказывали о собаках, замурованных в гараже. Страшную находку обнаружила в одном из гаражей ГСК «Шадриха» в августе 2020 года Марина Гусева. Умирающих от голода собак. От владельцев соседних гаражей удалось узнать, что собаки живут в гараже несколько лет, крайне редко едят. Бердчанка ездила дважды в день к гаражам, кормила и поила собак, надеялась, что придет их хозяин. Изможденные песики были настолько голодными, что выхватывали пищу из рук чуть ли не с пальцами.

Марина бросила клич о помощи в соцсетях. На четвертый день после того, как собаки были обнаружены, гаражная дверь оказалась открытой, а собаки выпущены на волю. Они бегали рядом с гаражом. Волонтеры, отозвавшиеся на просьбу о помощи, отловили всех четырех собак и поместили их на передержку.

На зов о помощи бездомной собаке со щенками откликнулся супруг Марины Гусевой Яков Морозов. Сегодня, 25 января, он отправится в ГСК «Вертикаль», чтобы разобраться с ситуацией на месте. На всякий случай возьмет с собой еду для животных. Будет действовать по обстоятельствам. Он намерен определить собак на передержку. Яков не откажется для решения данного вопроса и от помощи бердчан.

Если вы готовы помочь финансово для определения собаки со щенками на передержку, звоните по телефону: 8-951-382-51-10.

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