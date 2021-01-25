Новые акции в поддержку Навального собрался провести его штаб

По данным ОВД-инфо, на незаконных митингах и шествиях в 125 городах 23 января были задержаны свыше 3700 человек. Из-за протестных акций возбуждено уже не менее 15 уголовных дел

Леонид Волков заявил, что готовят новые акции в поддержку Алексея Навального

Соратник Алексея Навального, руководитель сети его штабов Леонид Волков анонсировал новый митинг в поддержку Навального. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Пока не сообщается, получили ли сторонники оппозиционера согласование властей.

В России 23 января прошли масштабные несогласованные акции протеста в поддержку арестованного 17 января Алексея Навального. Леонид Волков оценивал число участников протестных акций по всей стране в 250-300 тыс. человек.

По данным ОВД-инфо, на незаконных митингах и шествиях в 125 городах были задержаны свыше 3700 человек. Из-за протестных акций возбуждено уже не менее 15 уголовных дел — в Москве, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других городах.