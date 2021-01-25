25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Новые акции в поддержку Навального собрался провести его штаб

23:12 25.01.2021 Фото: Скриншот
0

По данным ОВД-инфо, на незаконных митингах и шествиях в 125 городах 23 января были задержаны свыше 3700 человек. Из-за протестных акций возбуждено уже не менее 15 уголовных дел

% name% title
Леонид Волков заявил, что готовят новые акции в поддержку Алексея Навального

Соратник Алексея Навального, руководитель сети его штабов Леонид Волков анонсировал новый митинг в поддержку Навального. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Пока не сообщается, получили ли сторонники оппозиционера согласование властей.

В России 23 января прошли масштабные несогласованные акции протеста в поддержку арестованного 17 января Алексея Навального. Леонид Волков оценивал число участников протестных акций по всей стране в 250-300 тыс. человек.

По данным ОВД-инфо, на незаконных митингах и шествиях в 125 городах были задержаны свыше 3700 человек. Из-за протестных акций возбуждено уже не менее 15 уголовных дел — в Москве, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других городах.

акции протеста задержаны оппозиционер сторонники Алексей Навальный Леонид Волков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Власти лучше подготовятся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нужно делать для защиты ребенка от сглаза и порчи
01:00 26-01-2021
Что нужно делать для защиты ребенка от сглаза и порчи
Голова лошади рисунок
00:46 26-01-2021
Голова лошади рисунок
Как «отпустить» умершего мужа-изменника
23:20 25-01-2021
Как «отпустить» умершего мужа-изменника
Новые акции в поддержку Навального собрался провести его штаб
23:12 25-01-2021
Новые акции в поддержку Навального собрался провести его штаб
Паническое расстройство: Как справиться с паническими атаками и почему они возникают?
22:50 25-01-2021
Паническое расстройство: Как справиться с паническими атаками и почему они возникают?
Лед упал с балконного козырька 5-этажки на 12-летнего мальчика
22:35 25-01-2021
Лед упал с балконного козырька 5-этажки на 12-летнего мальчика
Сумму индексации пенсии каждому работающему пенсионеру назвали эксперты
22:22 25-01-2021
Сумму индексации пенсии каждому работающему пенсионеру назвали эксперты
Подробный гороскоп на февраль 2021 года от астролога Анжелы Перл для каждого знака
22:20 25-01-2021
Подробный гороскоп на февраль 2021 года от астролога Анжелы Перл для каждого знака
Дефицит продуктов из-за сдерживания цен в России предсказала Счетная палата 4
22:16 25-01-2021
Дефицит продуктов из-за сдерживания цен в России предсказала Счетная палата
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: свыше 32 200 человек уже смогли в Новосибирской области
22:08 25-01-2021
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: свыше 32 200 человек уже смогли в Новосибирской области