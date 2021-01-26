Созависимые отношения это

Созависимые отношения могут быть как в негативном, так и в позитивном ключе

Сегодня мы обсудим вопрос созависимости и созависимых отношений. Они вызывают много вопросов, потому что не совсем понятно, как можно быть в отношениях – и независимым? И что плохого в зависимости друг от друга? Сегодня я постараюсь это объяснить.

Итак, что такое созависимые отношения и чем они опасны? Чем они отличаются от здорового взаимодействия людей между собой, когда мы естественно зависим от решений и действий друг друга, учитываем мнение друг друга, принимаем совместные решения?

Созависимые отношения могут быть как в негативном, так и в позитивном ключе.

«Позитивная созависимость» обычно возникает в начале отношений. То есть когда мужчина и женщина познакомились, влюбились, начали встречаться, и вот у них такое состояние: «Нам настолько хорошо вместе, мы настолько влюблены друг в друга, что мечтаем слиться в одно целое существо. Нет «я» и «ты», есть только «мы», мы одно целое, мечтаем жить вечно и умереть в один день». В начале отношений такое можно наблюдать очень часто и это совершенно нормально.

Обычно такой период длится примерно год-полтора, редко больше. Затем проходит какое-то время, отношения развиваются, и люди вдруг вспоминают о себе. «Конечно, я – это ты, ты – это я, все хорошо, и у нас любовь. Но еще есть я. Есть мои собственные интересы, есть мои собственные желания, которые я тоже хочу, чтобы учитывались».

И происходит разделение. Мы перестаем быть одним целым, таким склеенным существом, и снова превращаемся в две цельные личности. Когда есть мужчина – цельная самодостаточная личность, которая интересна себе и окружающим, а есть женщина, тоже – целостная самодостаточная личность, которая интересна себе и окружающим. И мы вместе, потому что вместе нам еще лучше.

Это нормальное развитие отношений. И это происходит обязательно.

Очень многие на этом этапе начинают грустить: им кажется, что настоящая эмоциональная близость у них закончилась. «Уже нет той любви, которая раньше была с нами, что же теперь делать? Я уже не так интересна ему, и он уже мне не так интересен».

И совершенно зря! Совершенно неправильные мысли. Отделение – нормальное состояние, естественный этап отношений. Невозможно постоянно находиться в склеенном существовании, когда я это ты, а ты – это я. Рано или поздно у личности просыпаются собственные интересы.

Что такое здоровые отношения? Это отношения двух целостных личностей, когда мне хорошо и тебе хорошо, но вместе нам еще лучше. И именно поэтому мы вместе.

Но если этого не происходит, тогда мы говорим о созависимых отношениях в негативном ключе. Когда зависимость первого этапа сохраняется. Когда мне без тебя плохо. Мне тебя постоянно не хватает, а если тебя нет рядом, я начинаю страдать, начинаю мучиться, не знаю, чем себя занять. Прямо чувствую себя отвратительно и могу ощутить успокоение только рядом с тобой.

Это доставляет обоим партнерам много страданий, потому что расцепиться они не могут – слишком страшно, но жить так постоянно на самом деле некомфортно. У любого человека есть собственные потребности, а в таких отношениях их учитывать невозможно.

И особенно бывает плохо в тех семьях, когда у одного человека проснулась здоровая потребность немного отделиться от партнера, учесть интересы своей личности, начать развиваться и заниматься собой. А у другого эта потребность не появилась, а осталась зависимость, ощущение, что «мне без тебя плохо». Он начинает виснуть на партнере, буквально тянуть из него силы: «Дай мне свою энергию!». В этот период начинаются самые сильные ссоры, конфликты и разборки.

«Я уже не так тебе интересна, как раньше, раньше ты был постоянно только со мной, а теперь тебе вот это стало важнее, и вот это, и вот то. А я сижу дома одна!» - говорит женщина, которая не собирается расти и развиваться, заниматься собой. В таких семьях происходит сильный разлад и если ситуация не меняется, в конце концов происходит расставание. Один стал расти и развиваться, второй остался на месте – и тогда отношения себя исчерпывают.

Но даже если люди не расстанутся, ничего хорошего в этих отношениях не будет. Чем это в итоге закончится? Сначала вы ставите в зависимость от другого человека свои эмоции, потом все свои дела и решение проблем. И кончится тем, что вы будете обвинять его во всех бедах в вашей жизни, во всех ваших трудностях, тяготах и так далее.

При этом кто виноват? Этот человек? – нет! Виноваты вы сами. Именно с того момента, когда поставили свою жизнь, свое счастье в зависимость от партнера.

Такая зависимость не имеет ничего общего с нормальным человеческим взаимоуважением, которое необходимо в любых отношениях. Именно это взаимоуважение заставляет нас считаться с желаниями друг друга, искать компромиссы, иногда уступать, обсуждать проблемы и принимать совместные решения. Это не созависимые отношения, это уважение к партнеру, необходимое в любой семье. Муж считается с желаниями жены, жена считается с желаниями мужа, но оба они остаются цельными самостоятельными личностями. Так могут строиться здоровые отношения. На этой основе мы можем создать счастливую семью.

Источник: vadimkurkin.com