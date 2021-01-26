Лишился глаза избитый на незаконной акции водитель машины с "мигалками", рассказал Песков

Водитель служебной машины, на которую 23 января на Трубной площади напали провокаторы, лишился глаза. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в тот день многие почувствовали на себе воздействие провокаторов из среды несогласных. «Многие почувствовали на себе их прямое воздействие, физическое. Многие из правоохранителей почувствовали это на себе. Мы все с вами помним водителя, который лишился глаза благодаря этим „мирным“ несогласным», — сказал Песков журналистам.
По его словам, «в этом заключается большая опасность и об этом говорит президент».
Ранее ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали, что водитель получил травму глаза.
Вечером 23 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой участники несогласованной акции в Москве забрасывают снежками машину с мигалкой на Цветном бульваре. К автомобилю подбегали люди и ударяли по нему. В СК затем сообщили, что машина была повреждена, а водителю в лицо распылили газ из баллончика. По факту возбуждено уголовное дело.