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Лишился глаза избитый на незаконной акции водитель машины с "мигалками", рассказал Песков

18:23 26.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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В СК сообщили, что машина была повреждена, а водителю в лицо распылили газ из баллончика. По факту возбуждено уголовное дело.

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Песков заявил, что водитель служебной машины во время протестов лишился глаза

Водитель служебной машины, на которую 23 января на Трубной площади напали провокаторы, лишился глаза. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в тот день многие почувствовали на себе воздействие провокаторов из среды несогласных. «Многие почувствовали на себе их прямое воздействие, физическое. Многие из правоохранителей почувствовали это на себе. Мы все с вами помним водителя, который лишился глаза благодаря этим „мирным“ несогласным», — сказал Песков журналистам.

По его словам, «в этом заключается большая опасность и об этом говорит президент».

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали, что водитель получил травму глаза.

Вечером 23 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой участники несогласованной акции в Москве забрасывают снежками машину с мигалкой на Цветном бульваре. К автомобилю подбегали люди и ударяли по нему. В СК затем сообщили, что машина была повреждена, а водителю в лицо распылили газ из баллончика. По факту возбуждено уголовное дело.

акции в Москве баллончик глаз мигалка распылили газ Дмитрий Песков
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