Идеальная порода кошек для каждого знака зодиака

Эмоциональные Раки ищут питомца, который всегда будет их поддерживать. Помочь в этом им может порода сомали.

Кошки разных пород могут отличаться не только по внешнему виду, но и по характеру

Кошки разных пород могут отличаться не только по внешнему виду, но и по характеру. Каждый знак зодиака обладает своими особенностями. Астрологи рассказали, какая порода кошек подходит представителям всех зодиакальных созвездий.

Овен

Каждый представитель этого знака зодиака яркий и общительный. Им нужен питомец, который окажется таким же активным, как и его хозяин. Астрологи рекомендуют Овнам завести энергичную сибирскую кошку. Даже достигая пожилого возраста, она продолжает радовать всех своей игривостью.

Телец

Тактильный знак любит познавать мир через прикосновения. Подобно представителям Тельцов, кошке лампер нравится трогать все своими лапами. Приятным дополнением станет кудрявая шерсть питомца.

Близнецы

Самому коммуникабельному знаку стоит завести себе сиамскую кошку. Такая порода является вокальной, поэтому Близнец услышит ее из всех концов квартиры. К тому же сиамская кошка всегда готова защитить своих хозяев в случае возникновения опасности.

Рак

Эмоциональные Раки ищут питомца, который всегда будет их поддерживать. Помочь в этом им может порода сомали. Питомец может быть активным, но когда хозяину будет плохо, то поддержит.

Лев

Львы всегда стремятся быть в центре внимания. Представители этого знака зодиака постоянно ищут похвалу, поэтому порода абиссин отлично подойдет им. Кошка будет напоминать своего хозяина как по характеру, так и по «царственному» внешнему виду.

Дева

Представители этого знака очень застенчивы, поэтому долго подпускают к себе новых людей. Это касается и персидского кота. Поначалу они могут казаться агрессивными, но спустя время увидят в человеке своего друга.

Весы

Этот знак зодиака стремится всегда быть в компании, он не переносит одиночество. Кошка породы рэгдолл станет преданным спутником Весов.

Скорпион

Прирожденные лидеры всегда знают, чего они хотят и как этого получить. Русская голубая кошка, как и Скорпион, может добиться всего. Иногда порода бывает вредной, но представители данного зодиакального созвездия зачастую в ней видят самих себя.

Стрелец

Представители знака стремятся с каждым днем узнавать что-то новое. Стрельцам по характеру хорошо подойдет кошка сфинкс. Порода может заставить улыбнуться любого, что очень напоминает сам знак зодиака.

Козерог

Для Козерогов важным моментом в жизни является семья. Они любят проводить время с близкими так же, как и порода корат. Такие кошки быстро привязываются к человеку – они вполне способны стать полноценным членом семьи.

Водолей

Представители данного зодиакального созвездия готовы прийти на помощь каждому. Они, как и кошка бирманской породы, не оставят никого в беде. Также Водолей любит спокойствие, поэтому такой питомец является для них отличным вариантом.

Рыбы

Рыбы любят, когда вокруг царит тишина и спокойствие. Кошка рагамаффин обладает терпеливым характером, поэтому она легко сможет ужиться с представителем этого знака.

Источник: rsute.ru