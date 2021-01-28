Что нельзя и можно делать 29 января в Петров день: Не нужно брать в руки острые предметы

Категорические нельзя оставлять пустым и холодильник, в противном случае остаток зимы проведешь в голоде.

Категорические нельзя оставлять пустым холодильник, в противном случае остаток зимы проведешь в голоде

29 января наступает день памяти апостола Петра, а в народе этот день называют Петров день. Не все знают, что нельзя делать 29 января. Строго запрещено ругаться, конфликтовать, употреблять грубые слова и сквернословить.

Категорические нельзя оставлять пустым и холодильник, в противном случае остаток зимы проведешь в голоде. И в нем не должно быть только овощи и фрукты. Там обязательно должны быть мясо, рыба и яйца. Тогда год будет удачным, и в семье будет хороший достаток.

И холодильник ни в коем случае не должен быть грязным. Это может разозлить домового и раздать все припасенное нечистой силе.

А еще не нужно брать в руки острые предметы - ножницы, пилы, ножи и другое, что напоминает зубы волка. Раньше верили, что на ослушавшегося могут напасть волки.

Источник: izvmor.ru