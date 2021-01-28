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Как две капли! Изумило поклонников первое фото в роли принцессы Дианы Кристен Стюарт

16:25 28.01.2021 Фото: twitter.com/neonrated
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Актриса исполняет главную роль в биографической драме «Спенсер».

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Кристен Стюарт играет принцессу Диану

В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе для предстоящего фильма «Спенсер». В биографической драме звезда саги «Сумерки» исполняет роль принцессы Дианы, до замужества известной как Диана Спенсер.
Как сообщает Deadline, съемки новой ленты, посвященной первой супруге принца Чарльза и одной из самых известных членов королевской семьи Великобритании, стартовали в Германии. Позже съемочная группа переместится в Соединенное Королевство.

Действие фильма развернется в канун Рождества, которое королевская семья проводит в Сандрингемском дворце в Норфолке. Именно в это время принцесса Диана окончательно понимает, что ее брак с принцем Чарльзом обречен, и решает сойти с пути, в конце которого она однажды стала бы королевой.

Режиссерское кресло картины занял Пабло Ларраин («Джеки», «Неруда»), автором сценария стал Стивен Найт («Союзники», «Острые козырьки»). Дата премьеры картины пока не сообщается.

актриса принцесса роль Кристен Стюарт
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