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Когда впустят СМИ на совещания чиновников в Бердске, ответит через 7 дней Евгений Шестернин

10:43 03.02.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С марта 2020 года встречи местных управленцев происходят за закрытыми дверями. На рабочие встречи в мэрии приглашены лишь "избранные" журналисты. Почему так происходит, выясняет "Курьер. Среда. Бердск".

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Мэр Бердска Евгений Шестернин уже давно не проводит аппаратные совещания

Когда вновь станут доступны аппаратные совещания главы Бердска Евгения Шестернина для СМИ города в мэрии. Такой вопрос "Курьер. Среда. Бердск" задал руководителю пресс-центра горадминистрации Виктории Шлюнд 3 февраля. Напомним, каждый понедельник мэр города проводит встречи со своими подчиненными, обсуждая проблемные вопросы города в сфере ЖКХ, энергетики и транспорта. До марта 2020 года, когда губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил ограничения из-за пандемии коронавируса в регионе, аппаратные совещания были открыты для СМИ. Однако с этих пор власть проводит совещания за закрытой дверью. Каждый день лишь один чиновник отчитываются о проделанной работе и отвечает на вопросы СМИ Бердска в формате видеоконференций. Каждый день для пресс-подхода предоставляют разных спикеров и так происходит уже практически год.

Кстати, власть Новосибирской области не прячется от СМИ. Чиновники регионального уровня проводят встречи с журналистами в режиме реального и времени и посредством видеоконференций. Да и ежемесячные сессии совета депутатов по всей Новосибирской области, в том числе и в Бердске, проводятся в присутствии СМИ.

- Сейчас аппаратные совещания проводятся в ограниченном. Даже не все руководители приглашаются, - отметила Шлюнд в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".

А на просьбу дать официальный комментарий по поводу того, когда все-таки СМИ впустят на совещания, ответ был таков:

- Очевидно, когда снимут ограничительные меры.

К слову сказать, Новосибирская область вышла на третий этап снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на аппаратном совещании в правительстве региона 18 января. Это совещание было открытым для СМИ.

- Мы в принципе вышли на третий уровень, когда ограничения практически снимаются, — заявил глава ведомства в правительстве.

Но пока что никто не отменил социальную дистанцию и массовость мероприятий. Но неужели для 6 журналистов Бердска не хватит места в огромном конференц-зале мэрии? Или конфиденциальность встреч чиновников Бердска - это некий фильтр власти - о чем должны знать жители города, а что должно остаться за закрытой дверью, чтобы не испортить рейтинг Бердска? "Курьер. Среда. Бердск" направил запрос в администрацию города с указанными выше вопросами.

Кстати, "Курьер. Среда. Бердск" уже сообщал, что история с избитым одноклассниками новеньким 4-классником из школы №5 получила новое развитие. Евгений Шестернин провел рабочую встречу с педагогами и психологами родителей из-за избиения 10-летниего мальчика. Но только одно СМИ Бердска удостоилось присутствовать на данном мероприятии. "Курьер. Среда. Бердск", как и остальные СМИ, не вошел в список "закрытой" встречи. В личной беседе с "Курьер. Среда. Бердск" руководитель пресс-центра мэрии Виктория Шлюнд сообщила, что это решение главы - кого приглашать, а кого нет. Ведь такой формат работы вообще не предполагает присутствие СМИ. Удивительная избирательность вновь настораживает нашу редакцию. Такой отбор СМИ на совещания в местной мэрии, по нашим наблюдениям, начались с истории строительства новой свалки около кладбища Бердска. Удивительно, что средства массовой информации в избирательном порядке приглашают на столь важные для города мероприятия. С таким подходов власть города лишает информации не конкретные СМИ и журналистов, а в целом жителей Бердска. Может, это и есть целью власти города?

справка

18 марта 2020 года правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Документы опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.

коронавирус ограничения пресс-подход СМИ чиновники
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От редакции

Не хотят видеть СМИ?

Аноним, 03 февраля 2021 10:48
КБС- подавайте в суд есть же закон о СМИ.

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