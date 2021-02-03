Когда впустят СМИ на совещания чиновников в Бердске, ответит через 7 дней Евгений Шестернин

С марта 2020 года встречи местных управленцев происходят за закрытыми дверями. На рабочие встречи в мэрии приглашены лишь "избранные" журналисты. Почему так происходит, выясняет "Курьер. Среда. Бердск".

Мэр Бердска Евгений Шестернин уже давно не проводит аппаратные совещания

Когда вновь станут доступны аппаратные совещания главы Бердска Евгения Шестернина для СМИ города в мэрии. Такой вопрос "Курьер. Среда. Бердск" задал руководителю пресс-центра горадминистрации Виктории Шлюнд 3 февраля. Напомним, каждый понедельник мэр города проводит встречи со своими подчиненными, обсуждая проблемные вопросы города в сфере ЖКХ, энергетики и транспорта. До марта 2020 года, когда губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил ограничения из-за пандемии коронавируса в регионе, аппаратные совещания были открыты для СМИ. Однако с этих пор власть проводит совещания за закрытой дверью. Каждый день лишь один чиновник отчитываются о проделанной работе и отвечает на вопросы СМИ Бердска в формате видеоконференций. Каждый день для пресс-подхода предоставляют разных спикеров и так происходит уже практически год.

Кстати, власть Новосибирской области не прячется от СМИ. Чиновники регионального уровня проводят встречи с журналистами в режиме реального и времени и посредством видеоконференций. Да и ежемесячные сессии совета депутатов по всей Новосибирской области, в том числе и в Бердске, проводятся в присутствии СМИ.

- Сейчас аппаратные совещания проводятся в ограниченном. Даже не все руководители приглашаются, - отметила Шлюнд в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".

А на просьбу дать официальный комментарий по поводу того, когда все-таки СМИ впустят на совещания, ответ был таков:

- Очевидно, когда снимут ограничительные меры.

К слову сказать, Новосибирская область вышла на третий этап снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на аппаратном совещании в правительстве региона 18 января. Это совещание было открытым для СМИ.

- Мы в принципе вышли на третий уровень, когда ограничения практически снимаются, — заявил глава ведомства в правительстве.

Но пока что никто не отменил социальную дистанцию и массовость мероприятий. Но неужели для 6 журналистов Бердска не хватит места в огромном конференц-зале мэрии? Или конфиденциальность встреч чиновников Бердска - это некий фильтр власти - о чем должны знать жители города, а что должно остаться за закрытой дверью, чтобы не испортить рейтинг Бердска? "Курьер. Среда. Бердск" направил запрос в администрацию города с указанными выше вопросами.

Кстати, "Курьер. Среда. Бердск" уже сообщал, что история с избитым одноклассниками новеньким 4-классником из школы №5 получила новое развитие. Евгений Шестернин провел рабочую встречу с педагогами и психологами родителей из-за избиения 10-летниего мальчика. Но только одно СМИ Бердска удостоилось присутствовать на данном мероприятии. "Курьер. Среда. Бердск", как и остальные СМИ, не вошел в список "закрытой" встречи. В личной беседе с "Курьер. Среда. Бердск" руководитель пресс-центра мэрии Виктория Шлюнд сообщила, что это решение главы - кого приглашать, а кого нет. Ведь такой формат работы вообще не предполагает присутствие СМИ. Удивительная избирательность вновь настораживает нашу редакцию. Такой отбор СМИ на совещания в местной мэрии, по нашим наблюдениям, начались с истории строительства новой свалки около кладбища Бердска. Удивительно, что средства массовой информации в избирательном порядке приглашают на столь важные для города мероприятия. С таким подходов власть города лишает информации не конкретные СМИ и журналистов, а в целом жителей Бердска. Может, это и есть целью власти города?

справка

18 марта 2020 года правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Документы опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.