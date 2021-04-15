Евгений Шестернин ответит, почему он зовет на аппаратные совещания избранные СМИ Бердска

"Курьер. Среда. Бердск" направил запрос на имя главы Бердска Евгения Шестернина с 13 вопросами. Речь идет о закрытом формате публичных мероприятий от некоторых СМИ города. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", 12 апреля на очередном аппаратном совещании главы чиновники обсуждали оперативную информацию: тяжелые последствия паводка, вакцинацию населения, подготовку к празднованию Дня Победы.
Также на мероприятии Евгений Шестернин поздравил бердчан с Днем Космонавтики и вручил им благодарственные письма. Как выяснилось, это совещание осталось тайной для "Курьер. Среда. Бердск". На нем из СМИ присутствовали многие редакции кроме "Курьер. Среда. Бердск". Итак, вопросы:
1. Кто, когда и в какое время накануне аппаратного совещания, которое проводиться в течение пандемии в закрытом формате, принимает решение о проведении пресс-подходов в формате онлайн?
2. За сколько(по времени) и по каким каналам извещают СМИ, в каком формате будут проходить мероприятия с учетом того, что план-график мероприятий высылается на месяц вперед?
3. В чьи должностные обязанности входит внесение изменений в план- график мероприятий?
4. Просим вас сослаться на норму закона в котором написано, что глава муниципального образования имеет право выборочно приглашать на аппаратные совещания, городские мероприятия, которые организовывает власть, те или иные СМИ? Просим вас назвать статью и закон.
5. Почему 12 апреля на аппаратном совещании, которое проводилось в противовес плану-графику, где было указано, что встреча пройдет в режиме видеоконференции, мероприятие проводилось в закрытом формате, где из СМИ присутствовали только сетевое издание «Бердск Онлайн» и телекомпания ТВК?
6. По какой причине на аппаратное совещание не были приглашены сетевые издания «Курьер. Среда. Бердск» и «Свидетель»?
7. Ваш подчиненный и руководитель пресс-службы Виктория Шлюндт рассказала во время устного запроса «Курьер. Среда. Бердск» о том, что пригласить на аппаратное совещание «Бердск Онлайн» и ТВК было вашим личным решением, так ли это?
8. Просим вас обосновать по каким критериям вы приглашаете СМИ на публичные мероприятия?
9. Чем вы руководствовались, когда дали указания на то, чтобы не позвать сетевые издания «Курьер. Среда. Бердск» и «Свидетель» на аппаратное совещание 12 апреля?
10. Просим вас, как главу муниципального образования, на плечи которого государство возложило быть открытым, общаться со СМИ и через СМИ доносить информацию о деятельности власти с учетом того, что часть ответов на письменные запросы нашей редакции приходят с задержкой более 7 дней, перечислить, чем конкретно вам не угодило издание «Курьер. Среда. Бердск»?
11. Возможно, у вас есть распоряжение не общаться с журналистами «Курьер. Среда. Бердск». Если такое распоряжение имеется то, просим вас назвать имя и должность того, кто запретил вам общаться с «Курьер. Среда. Бердск».
12. Можете ли вы сказать, что «особое» отношение к «Курьер. Среда. Бердск» и не приглашение наших журналистов на закрытые совещания обусловлено боязнью общественного обсуждения власти Бердска?
13. Можете ли вы сказать, что «особое» отношение к «Курьер. Среда. Бердск» и не приглашение наших журналистов на закрытые совещания обусловлено стремлением обойти неудобные вопросы?
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