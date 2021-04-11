Знаменитое общежитие "крейсер" в Бердске горело в ночь на 11 апреля
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Знаменитое общежитие "крейсер" в Бердске горело в ночь на 11 апреля

9:58:094/11/2021,Анастасия СолодковаФото: ГУ МЧС по НСО
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Пожарные потушили горевший в коридоре мусор. Пострадал велосипед. Людей не пришлось эвакуировать.

В бердской общаге горел мусор на лестничной клетке

Пожар произошел в жилом доме Бердска в ночь на воскресенье, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

11 апреля в 1:46 произошло возгорание в 5-этажном доме, уточнили в спасательном ведомстве.

-В результате пожара в коридоре на втором этаже огнем поврежден строительный мусор, - рассказали в региональном главке МЧС.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, очередной пожар случился в хорошо известной бердским пожарным общежитии №17 на ул. Герцена.

-Огонь повредил колесо велосипеда, стоявшего в коридоре. Горел мусор на площади полметра. Людей эвакуировать не пришлось, - прокомментировал 11 апреля "Курьер. Среда. Бердск" Степоненков.

Пожар ликвидировали за 4 минуты. Но на происшествие привлекали 5 единиц техники и 11 человек личного состава, поскольку вызов был в многоквартирный дом.

В причинах пожара сейчас разбирается дознаватель бердского отдела надзорной деятельности. Общежитие на ул. Герцена печально известно своими асоциальными жильцами. Туда постоянно выезжают то пожарные, то полицейские. Само здание общаги, как снаружи, так и внутри, представляет ужасное зрелище. Давным-давно, когда оно было новым и ухоженным, его прозвали "крейсер" за красный цвет.


 

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