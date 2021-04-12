Родственники больных коронавирусом смогут сделать ПЦР-тест за счет денег из бюджета Новосибирской области

ПЦР-тест на коронавирус за счет средств областного бюджета теперь могут сдать все желающие из семейных контактов больных коронавирусом. Соответствующее поручение на оперативном совещании 12 апреля дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В регионе ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции спокойная, групповой, вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Продолжается снижение заболевших ковидом: за прошедшую неделю зафиксировано 550 случаев, это на 12 процентов ниже, чем неделей ранее, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.
-Ситуация у нас в регионе стабильная, нужно её удержать, необходимы дополнительные мероприятия. Речь, ни в коем случае, не должна идти о возвращении ограничений, но есть предложения по введению дополнительных профилактических мероприятий, — подчеркнул Андрей Травников.
Глава региона отметил, что за последний год Новосибирская область серьезно расширила лабораторные возможности: мощностей хватает для того, чтобы проводить исследования в объеме большем, чем предписывают обязательные нормативные документы Роспотребнадзора. Так на прошлой неделе ПЦР-лабораторию, в которой будут проводить тестирование на коронавирус, открыли на базе Городской поликлиники № 1. Всего в регионе работает 19 ПЦР-лабораторий.
Как доложил министр здравоохранения Константин Хальзов, с 1 января текущего года сто процентов всех случаев ОРВИ проверяют на COVID-19 – в рамках ОМС. Для максимально раннего выявления заболевших можно расширить количество обследуемых, за счёт тестирования «очагов» в семьях на добровольной основе, уверены в региональном минздраве.
Андрей Травников поддержал выдвинутую инициативу. Для того, чтобы тестировать родственников пациентов с подтвержденным диагнозом – новая коронавирусная инфекция – необходимо выделение дополнительных средств из областного бюджета. Соответствующее поручение губернатор дал заместителю Председателя Правительства — министру финансов и налоговой политики Виталию Голубенко.
Данное решение – тестировать на добровольной основе семейные контакты больных ковидом – поддержал и руководитель регионального управления Роспотребнадзора, это позволит выявить скрытых носителей, уверен Александр Щербатов.
Глава региона поручил министру здравоохранения в кратчайшие сроки подготовить все распорядительные документы и довести их до медицинских учреждений. Также губернатор акцентировал внимание глав районов и городов Новосибирской области: уже на этой неделе решение о ПЦР-диагностике родственников будет воплощено в жизнь.
«Мы предоставим возможность пройти ПЦР-тесты всем желающим из семейных контактов – за счет средств областного бюджета», — заявил Андрей Травников.
Напомним, что в регионе продолжает увеличиваться количество пунктов вакцинации. В общей сложности развернуто уже 76 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области.
В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V» вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям.
Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно:
- по телефонам Call-центров поликлиник;
- на Едином портале госуслуг;
- по телефону Единой регистратуры 124.
Функционал платформы госуслуг позволяет записываться на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, только на ближайшие 14 дней. Если все слоты на этот период заняты, запись на портале недоступна. В таком случае необходимо обратиться в Call-центр поликлиники или по телефону 124 Единой регистратуры.
Номера телефонов поликлиник для записи на вакцинацию опубликованы на сайте Правительства региона.
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