8-летний мальчик провалился в яму с кипятком по пути в школу
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8-летний мальчик провалился в яму с кипятком по пути в школу

9:29:044/12/2021Фото: СК РФ
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Ребенок был доставлен в больницу с ожогами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. СК начал проверку и даст оценку ответственным за трубы коммунальщикам.

скорая помощь
Мальчик был доставлен в больницу с ожогами

СК по Ханты-Мансийскому автономному округу 12 апреля начал проверку по факту травмирования мальчика. Как сообщили в ведомстве, в Нижневартовске 8-летний мальчик утром по пути в школу провалился в яму с кипятком. Ребенок был доставлен в больницу с ожогами. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Предположительно, из-за прорыва подземной теплотрассы горячая вода размыла грунт и образовалась яма, куда угодил ученик начальной школы.

Следственный комитет оценит работу ответственных за обслуживание коммуникаций лиц. Не исключено, что последуют уголовные дела.

 

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