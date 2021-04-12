8-летний мальчик провалился в яму с кипятком по пути в школу

СК по Ханты-Мансийскому автономному округу 12 апреля начал проверку по факту травмирования мальчика. Как сообщили в ведомстве, в Нижневартовске 8-летний мальчик утром по пути в школу провалился в яму с кипятком. Ребенок был доставлен в больницу с ожогами. Врачи оценили его состояние как тяжелое.
Предположительно, из-за прорыва подземной теплотрассы горячая вода размыла грунт и образовалась яма, куда угодил ученик начальной школы.
Следственный комитет оценит работу ответственных за обслуживание коммуникаций лиц. Не исключено, что последуют уголовные дела.
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