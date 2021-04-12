Священника убил собаку Фросю и отстранен от должности настоятеля храма
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Священника убил собаку Фросю и отстранен от должности настоятеля храма

11:12:324/12/2021Фото: Wikimedia Commons
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Соответствующий указ вышел по итогам церковного расследования. Деяние протоирея нанесло значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви, считают в Мурманской епархии.

храм
Священник из Апатитов, который подозревается в убийстве собаки, освобожден от должности настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы

Убили собаку 8 апреля во время тренировки младших групп детских горнолыжных школ. Подозреваемый выстрелил из ружья в собаку по кличке Фрося. Инцидент взяли на контроль в правительстве Мурманской области, сообщает b-port.com.

В расстреле пса подозревают священника из Апатитов. Его освободили от должности настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы. Как сообщили в Мурманской епархии, протоиерей "выведен за штат и запрещен в священнослужении", так как "совершил общественно опасное деяние, которое несовместимо со священническим служением и нанесло значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви". Решение об отстранении было принято по итогам служебного расследования.

 

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