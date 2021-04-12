Священника убил собаку Фросю и отстранен от должности настоятеля храма

Убили собаку 8 апреля во время тренировки младших групп детских горнолыжных школ. Подозреваемый выстрелил из ружья в собаку по кличке Фрося. Инцидент взяли на контроль в правительстве Мурманской области, сообщает b-port.com.
В расстреле пса подозревают священника из Апатитов. Его освободили от должности настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы. Как сообщили в Мурманской епархии, протоиерей "выведен за штат и запрещен в священнослужении", так как "совершил общественно опасное деяние, которое несовместимо со священническим служением и нанесло значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви". Решение об отстранении было принято по итогам служебного расследования.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.