Алексея Навального хотят кормить принудительно. С 31 марта он похудел на 8 кг
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Алексея Навального хотят кормить принудительно. С 31 марта он похудел на 8 кг

10:34:254/12/2021Фото: инстаграм Навального
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По словам соратников, он с начала голодовки он похудел на 8 кг, а с момента приезда в колонию — на 15 кг. -При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают, — говорится сообщении.

За время голодовки Алексей Навальный похудел на 8 кг

Сторонники Алексея Навального сообщили в твиттере оппозиционера, что его руководство колонии хочет начать кормить принудительно. -Администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают, - пишут они в сети. Навальный отбывает наказание в ИК -2 «Покров».

По словам соратников, он с начала голодовки он похудел на 8 кг, а с момента приезда в колонию — на 15 кг. -При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают, — говорится сообщении.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к реальному сроку по делу «Ив Роше». Ему предстоит провести в заключении примерно 2,5 года.

За два месяца ему вынесли 6 выговоров.
31 марта оппозиционер объявил голодовку. Ранее он заявил, что по ночам его будят каждый час , проверяя его из-за статуса «склонного к побегу».

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голодовкапринудительное кормление
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