Авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля закрыла Россия
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Авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля закрыла Россия

11:29:054/12/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Причина - обострение количества заболевших коронавирусом в этих странах. Полеты закрыты до 1 июня 2021 года.

На Занзибар вы уже не полетите с 15 апреля 2021 года

12 апреля Татьяна Голикова объявила на канале Россия о закрытии авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня этого года. Причина - обострение количества заболевших коронавирусом в этих странах.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в последнее время из Турции туристы привозят много мутированных штаммов коронавируса, а из Танзании завезли 11 случаев малярии. Хотя ситуация по ковиду в этой стране стабильная.

Закрыты все регулярные и чартерные рейсы. Но останутся рейсы в Турцию из Москвы - дважды в неделю.

Открывать авиасообщение будет в том случае, если ситуация с числом заболевших будет улучшаться.

По словам Голиковой, те, кто купил или отдыхает уже в Турции и Танзании, дадут отдохнуть и вылететь до 15 апреля.

Те, кто купил путевки с вылетом до 1 июня, придется обратиться к туроператорам. Если же путевка куплена с вылетом после 1 июня, то для них будет дополнительная информация, стоит ли сдавать свои уже оплаченные путевки.

Так же она сказала, что будет оказана помощь со стороны государства туроператрам.

Голикова обратилась ко всем, кто планирует вылет на майские праздники по России и за пределы страны, смотреть  информацию о том, какова там эпидситуация. По ее словам, как только снижаются требования к соблюдению ограничительных мер, то через две недели мы получаем всплеск заболевания. Кроме этого, она призвала сделать прививки.

Всего уже более 500 тысяч россиян забронировали на 12 апреля туры в Турцию. И сегодня очень много россиян уже отдыхают в Турции. Стоит заметить, что европейцы не летают в Турцию - для них действует запрет.

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