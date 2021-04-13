Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?

13 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец. Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 06:16, а закат в 21:02.
Хронология лунных дней
- 2 лунный день c 06:06 12.04.2021 по 06:16 13.04.2021
- 3 лунный день c 06:16 13.04.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Телец (+)Луна в знаке Телец. Это очень плодородный знак, высокопродуктивный. У растений, посеянных и посаженных при этом знаке, формируется большой урожаи, плоды дольше хранятся, однако на семенные цели он не годится, т.к. семена плохо хранятся и имеют низкую всхожесть.
Посеянные в этом знаке растения долго не всходят, зато всходы очень дружные. У них много побегов, обильное, продолжительное и красивое цветение, крепкая корневая система, неплохая урожайность, растения будут коренастыми и невысокими.
Эти растения хорошо переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, но часто болеют и дают семена невысокого качества.
Благоприятно в тельце:
- замачивание и проращивание семян, посев и посадка на хранение, но не на семена любых растений — всё то, что растет медленно: деревья, кустарники, многолетники и т.д. Особенно, если эти растения должны быть крепкими, коренастыми и стойкими, чтобы успешно могли перезимовать;
- полив, рыхление, но не в зоне корней, чтобы их не повредить;
- покос трав, обрезка для усиления роста побегов, прививка, прищипка;
- заготовка корней лекарственных растении, внесение удобрений, закладка компоста и прополка сорняков;
- срезка цветов, т.к. они лучше хранятся при транспортировке и долго стоят в воде;
- выкопка луковичных;
- уборка на долгую сохраняемость;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны посев и посадка в Тельце следующих культур:
- овощных: арахис, бахчевые, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, красная, цветная), кабачки, картофель, лагенария, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, перец (сладкий и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, репа;
- пряно-зеленых: артишок, валериана, капуста, кориандр, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, шпинат, щавель;
- плодово-ягодных: вишня, груша, земляника, облепиха, слива, черешня, шиповник, яблоня;
- полевых: кукуруза, подсолнечник;
- цветов: бархатцы, георгин, гиацинт, гладиолус, душистый горошек, ирис, крокус, лилейные, настурция, нарцисс, тюльпан, шалфей;
- комнатных растений: бегонии декоративно-цветущие (клубневая, многоцветковая, зимоцветная), каланхоэ Блосфельда и Мангина, фиалка узамбарская, цикламен персидский, ампельные пеперомии (лазящая, крупнолистная, стелющаяся), первоцвет (примула) — мягковатый, обратноконический, китайский, синнингия.
Не благоприятно в тельце:
- рыхление в зоне корней;
- пересадка.
3 лунный день (+)
13 апреля 2021 года в 12:00 — 3 лунный день. Отмечается сплетение гравитационных сил Луны и Солнца. Благодаря этому насыщенность и давление сока, у основания стволов и в корнях растений очень высокие. Соки и жизненная энергия растений перемещаются вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.
Растения продолжают активно вытягивать воду из почвы, поэтому, их необходимо чаще и больше поливать.
Рекомендуется в 3 лунный день:
- посадка, пересадка и посев быстрорастущих плодовых культур, особенно тех, у которых наземная часть съедобна (листовые овощи, бобы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, томаты, кукуруза, патиссоны, горох, зелень, перец, капуста, земляника, подсолнечник и т.д.);
- посадка, пересадка, посев цветочных культур, газонных и лекарственных растений;
- рыхление, прополка, минеральная подкормка, прореживание всходов
- нарезка черенков, их подготовка к укоренению и укоренение, прививка;
- сбор плодов.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник. Этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.
Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то - вперед, без тени сомнения!
Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.
Источник: mirkosmosa