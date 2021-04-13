Вальпургиева ночь 2021: История и дата праздника ведьм и бесов

Каждого из нас в детстве пугали страшными рассказами о ведьмах и их злых деяниях. Кто-то пугался этих историй, а кто-то, наоборот, хотел повстречать колдуний увидеть их в живую. Как бы это не звучало, но такую встречу возможно воплотить в реальность именно в вальпургиеву ночь, поскольку этот день считается главным днем для шабаша, который обязана посетить каждая уважающая себя ведьма. В эту ночь, ведьмы делились своими тайнами и планами, раскрывали секреты своего колдовства, совокуплялись с демонами, приносили в жертву людей и животных.
Этот праздник является языческим и празднуется преимущественно в скандинавских странах центральной Европы. Другое его название - Бельтэйн, он не был привязан к конкретной дате, его праздновали после того как отцветал боярышник. Сам праздник был посвящён приходу лета и плодородию. А в этот день было принято разводить огромные костры, прогонять сквозь них домашний скот, чтобы очистить от хвори и болезней. Также были популярны танцы и пляски вокруг этих костров и щитов, воткнутых в землю. Считалось, что в этот день открывались врата в другие миры, в мир эльфов, и тот кто лучше всех себя проявит на празднике, сможет попасть в их мир. Также, выбиралась одна единственная девушка, которой было дозволено одеться в зелёные цвета, символизирующего эльфов. Она была царицей в этот день и ей подчинялись все остальные люди.
Современное название этого праздника было дано немцами в честь святой Вальпургии, реально существовавшей женщины в Средние века. Ещё юной девицей в 11 лет, она была направлена своим отцом Ричардом, королём Саксонии, с целью паломничества в Уинборнский монастырь. Там она провела 26 лет своей жизни, преимущественно изучая языки и впоследствии описала путешествия своих братьев. Достаточно часто, святую Вальпургию считают первой писательницей Германии и Англии.
Кроме того, она считается покровительницей моряков. По преданиям, плывя на корабле, она, вместе с другими монахинями, попала в шторм. Вальпургия бросилась на колени на палубе, и вода за бортом сразу же успокоилось. После этого, её встречали на берегу с обожанием и благоговением.
После смерти в 777 году, могила Вальпургии была осквернена и разворована, в ней остались только кости. Епископ Айштадта перевез её останки и вложил в пустоту одной из гор. И из этой скалы стало вытекать масло, которое обладало лечебными свойствами, помогая в борьбе с болезнями, от которых ещё не было действенных препаратов. После этого, Вальпургию канонизировали и причислили к лику святых.
Таким образом, христианская церковь оставила свой отпечаток и на этом очередном языческим празднике, вновь переплетая религиозные узоры и переделывая праздник нечисти в день, посвящённый святой Вальпургии.
В 2021 году Вальпургиева ночь выпадает на 30 апреля и продлиться ровно сутки до 1 мая.