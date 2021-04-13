Юго-западный ветер несет небольшое похолодание 13 апреля в Бердск

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью по востоку местами умеренные, утром при прояснениях туманы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4°С, при прояснениях до -6°С, днем +6, +11°С.
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