Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 апреля 2021 в России и мире

• Мусульманский праздник «Рамадан» (First Day of Ramadan) • День рождения троллейбуса • Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-Roll Day) • День мецената и благотворителя • День общения с духом безмятежности • Международный день благодарности растениям (International Plant Appreciation Day) • День памяти священномученика Ипатия Гангрского • Международный день функционального неврологического расстройства (International Functional Neurological Disorder Awareness Day) • День памяти святителя Ионы Московского • Тайский Новый год «Сонгкран» (Songkran) - Таиланд • День доброты к юристам (Be Kind To Lawyers Day) - США • Праздник урожая и Нового года «Вайсакхи» (Vaisakhi) - Индия • День памяти жертв Катыни - Польша • День учителя - Эквадор • День настольной игры «Скрэббл» (National Scrabble Day) - США • День планирования обеда (National Make Lunch Count Day) - США • Телугский Новый год «Угади» (Ugadi) - Индия, Маврикий • День благодарности за стажировку и сотрудничество (Internship and Co-Op Appreciation Day) - США • День персикового кобблера (National Peach Cobbler Day) - США • Васанта Наваратри (Vasanta Navaratri) - Индия • Водный фестиваль «Тинджан» (Thingyan) - Мьянма • День несправедливо преследуемых - Словакия • День Томаса Джефферсона (Thomas Jefferson`s Birthday) - США • Именины у Иннокентия, Вениамина, Анны, Ивана, Иосифа • Ипатий Чудотворец (Огнище)
Важные события
1814 13–летний немецкий вундеркинд Карл Витте был удостоен звания доктора философии, став самым юным в истории доктором наук.
1830 окончание работ по составлению первого Полного собрания законов Российской империи.
1887 в Малом театре состоялась премьера первой в мире цыганской оперетты «Дети лесов», поставленная труппой Николая Ивановича Шишкина.
1902 в Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.
1904 у Порт–Артура при взрыве броненосца «Петропавловск» погибли художник Василий Верещагин и вице–адмирал Степан Макаров.
1916 в Фили переведён Русско–Балтийский автомобильный завод (ныне ГКНПЦ имени М. В. Хруничева).
1918 генерал Лавр Георгиевич Корнилов был убит при штурме Екатеринодара.
1928 в Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».
1934 завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин».
1934 в Саратове произошло обрушение строящегося через Волгу железнодорожного моста, погибло около 150 строителей.
1944 Войсками 51–й армии от немецких захватчиков освобождён Симферополь.
1954 Владимир Петров, советский дипломат в Канберре, получил политическое убежище в Австралии.
1990 сообщение ТАСС, признающее ответственность НКВД за трагедию в Катынском лесу.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend