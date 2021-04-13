Какой сегодня церковный праздник 13 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 13 апреляВеликий пост Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца Священномученика Ипатия, епископа Гангрского
Народные приметы и запреты дня
В этот народный праздник чтут память святого мученика Ипатия, епископа Гангрского.
В народе верят, что этот святой помогает решить проблему бесплодия, облегчить беременность и роды. Девушки и женщины в этот день обращаются к нему с молитвами.
На Руси в этот день проводили специальные ритуалы. Хозяева разводили в огороде костры, через которые проводили полевой инвентарь. Считалось, что это облегчит работу. Также к костру подводили больных. Люди верили, что огонь поможет в излечении.
Стаи перелетных птиц предвещают погожую весну.
Приметы
- Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти и дождь.
- Если с утра в этот день моросит – то и лето будет дождливым.
- Утром туман поднимается, образуя облака – к дождю, а если он падает на землю – к сухой погоде.
- Если ранней весной сверкает молния, а грома не слышно – это к сухому лету.
- Солнечный день – жди потепления на длительный срок.