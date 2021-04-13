Какой сегодня церковный праздник 13 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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13.04
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Какой сегодня церковный праздник 13 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:054/13/2021Фото: commons.wikimedia
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Сегодня женщины. родившиеся 13 апреля могли разводить лечебные костры.

церковь
Сегодня дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

Православные праздники 13 апреля

Великий пост Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца Священномученика Ипатия, епископа Гангрского

Народные приметы и запреты дня

Ипатий Чудотворец

В этот народный праздник чтут память святого мученика Ипатия, епископа Гангрского.

В народе верят, что этот святой помогает решить проблему бесплодия, облегчить беременность и роды. Девушки и женщины в этот день обращаются к нему с молитвами.

На Руси в этот день проводили специальные ритуалы. Хозяева разводили в огороде костры, через которые проводили полевой инвентарь. Считалось, что это облегчит работу. Также к костру подводили больных. Люди верили, что огонь поможет в излечении.

Стаи перелетных птиц предвещают погожую весну.

Приметы

  • Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти и дождь.
  • Если с утра в этот день моросит – то и лето будет дождливым.
  • Утром туман поднимается, образуя облака – к дождю, а если он падает на землю – к сухой погоде.
  • Если ранней весной сверкает молния, а грома не слышно – это к сухому лету.
  • Солнечный день – жди потепления на длительный срок.
Источник: my-calend

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