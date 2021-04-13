13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?
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13.04
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13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?

11:20:334/13/2021Фото: Азбука
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Преподобный Ипатий Чудотворец обладал силой изгнания бесов и сильным даром целительства. Мужчины сегодня устраивали пал леса.

икона
Ипатий Гангрский был очень сильным целителем и покровителем женщин

13 апреля в народе отмечается Ипатьев день или день Ипатия Чудотворца или Огнище. Православная церковь чтит память преподобного Ипатия Гангрского, священномученика.

Запреты дня

Мужу и жене строго-настрого сегодня запрещалось спать в разных постелях. Это грозило разводом или очень долгой размолвкой - помириться было очень сложно.

Запрещалось сегодня рукоделием заниматься. Ни к чему страшному это не приводило, но говорили, что домовой все нитки перепутает и работа будет неаккуратной и некрасивой.

Запрещалось ребенка до 7 лет разрешать целовать другим людям- так ребёнок мог лишиться здоровья и счастья. Поцелуй матери же, наоборот, придавал ему сил и счастья на будущую жизнь.

Запрещено было сегодня оставит посуду и полы немытыми - там можно было навлечь на свой дом нечистую силу. Везде тщательно убирались и все мыли.

Запрещалось бездельничать и много болтать.

Строго запрещалось сегодня говорить слово "бес" или "черт".

Традиции


Основные традиции сегодня связывали с огнем. Те мужчины. которые желали себе новый участок земли - или вырубали его, или устраивали пожар. называемый огнищем. Когда лес выгорал - участок очищали и вспахивали.

Женщины, день рождения у которых выпадал на этот праздник, назывались "огнищанками" и только они могли сегодня помочь больным выздороветь. Для этого брались угли из домашней печи, огнищанка несла его на свой огород и разводила там костер. Больного человека брали на руки и проносили над костром - вскоре наступало выздоровление. Многие, у кого в деревне были огнищанка, специально к этому дню готовились в надежде исцелиться или даже ездили в соседние села, чтобы пройти этот обряд. Огнищанок очень ценили.

 

 

 

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