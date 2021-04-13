Олимпийские игры-2021 в Японии требуют отменить

В Японии проголосовали за отмену олимпийских игр в Токио на 2021 год.
На опросе большая часть голосовавших выступила за отмену или перенос летней Олимпиады в Японии.
Результаты голосования показали, что почти на равных вышли итоги голосования, которые распределились таким образом: 39,2% жителей Японии, хотят полностью отменить Игры.
32,8% респондента хотят перенести сроки Олимпиады. И только 24,5% из опрошенных японцев, согласны на реализации игр в назначенные сроки.
Как сообщают источники, 20 марта 2021 года, в Японии приняли решение, что иностранцы не будут допущены к просмотру Олимпийских и Параолимпийских игр. Деньги, потраченные на билеты, будут вовремя возвращены.
Напомним, пандемия коронавируса повлияла на перенос Олимпиады, которая планировалась пройти в городе Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.