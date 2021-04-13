Олимпийские игры-2021 в Японии требуют отменить
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Олимпийские игры-2021 в Японии требуют отменить

9:17:224/13/2021Фото: pixabay.com
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32,8% респондента хотят перенести сроки игр. И только 24,5% из опрошенных японцев, согласны на реализации игр в назначенные сроки.

На опросе большая часть респондентов выступила за отмену или перенос летней Олимпиады в Японии

В Японии проголосовали за отмену олимпийских игр в Токио на 2021 год.

На опросе большая часть голосовавших выступила за отмену или перенос летней Олимпиады в Японии.

Результаты голосования показали, что почти на равных вышли итоги голосования, которые распределились таким образом: 39,2% жителей Японии, хотят полностью отменить Игры.

32,8% респондента хотят перенести сроки Олимпиады. И только 24,5% из опрошенных японцев, согласны на реализации игр в назначенные сроки.

Как сообщают источники, 20 марта 2021 года, в Японии приняли решение, что иностранцы не будут допущены к просмотру Олимпийских и Параолимпийских игр. Деньги, потраченные на билеты, будут вовремя возвращены.

Напомним, пандемия коронавируса повлияла на перенос Олимпиады, которая планировалась пройти в городе Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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переноситоги голосованияреспондентпандемия коронавируса
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