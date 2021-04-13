"Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины

"Спартак" попросил Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза привлечь "Локомотив" к ответственности за нарушение регламента РПЛ начальником команды Станиславом Сухиной. Об этом сообщил глава департамента "Локомотива" по связям с общественностью Антон Фетисов.
Напомним, 25 тур чемпионата России прошел 11 апреля. В матче одержал победу "Локомотив" со счетом 2:0. За игрой следила бригада арбитров, которую возглавлял Кирилл Левников. Отмечается, что за работу системы видеопомощи арбитрам отвечал Сергей Иванов. Но "Спартак" вылил в сеть видеозапись, на которой видно, как в судейскую перед игрой зашел Сухина.
- Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь "Локомотив" к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ. Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча. Также "Спартак" просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника "Локомотива" к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС, - сказал Фетисов РИА Новости.
При этом "Спартак" просит экспертно-судейскую комиссию РФС оценить решения трех судей. По их мнению, в штрафной площади "Локомотива" были нарушения, которые должны были спровоцировать пенальти.
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