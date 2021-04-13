Названа точная дата запуска автобусов на дачи Бердска в 2021 году
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Названа точная дата запуска автобусов на дачи Бердска в 2021 году

3:25:574/13/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Изменился и маршрут движения общественного транспорта.

автобус
С 17 апреля начнут работать дачные маршруты

Какой автобусный маршрут на дачи Бердска запустят первым. Об этом 12 апреля рассказала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Так, с 17 апреля начнут работать два дачных маршрута - автобусы «Черемушки-Водозабор» и «м-н Юго-Восточный - Новое кладбище». Но по новому графику.

- Также с 17 апреля изменится расписание и схема маршрута автобуса №2. Автобусы не будут заезжать на остановку "Вокзал". Они будут следовать по улице Нахимова до остановки "Озерная". Путь следования пройдет через улицы Маяковского, Кирова, Ленина, - отметила Надежда Валерьевна.

Отмечается, что изменение маршрута связано со следованием автобусов до остановки "Новое кладбище". Остальные автобусы на дачи Бердска запустят с 24 апреля. Но это не точно. Как сообщают горожане, дороги в этом направлении "убиты". Если коммунальщики успеют залатать дыры после зимы, то дачники смогут добраться до своих грядок на общественном транспорте.

При этом Надежда Валерьевна подчеркнула, масочный режим никто в регионе не отменял.

Источник: berdsk.nso.ru

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дачный автобусдачный маршрут
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