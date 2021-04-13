Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии
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Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии

11:15:444/13/2021Фото: pixabay.com
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В мобильнике помощника пастора уже найдена фотографии одной возможной жертвы - девочки 7 лет. Правоохранители устанавливает, сколько именно малышек успел развратить рецидивист.

СМИ: дьякон-евангелист развращал детей в Бурятии

В Бурятии задержан помощник пастора евангельской церкви. По предварительным данным, его подозревают в развращении детей. Пастор позволял подозреваемому поводить занятия с детьми. А в это время злоумышленник водил малышей к себе домой, где развращал их

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, подозреваемый стал жить в сельской евангельской общине после освобождения из мест лишения свободы. Там он сидел за убийство. Вывести на след преступлений помогла полиция села, которая проводила проверку по факту мошенничества с микрозаймами.

- Во время проверки выяснилось, что пастор общины доверил ему общаться с детьми, чтобы дьякон наставлял малолетних и изучал вместе с ними Библию. Однако вместо этого подозреваемый предпочитал приводить девочек к себе домой, где совращал их, — информирует РЕН ТВ.

Отмечается, что в мобильнике помощника пастора уже найдена фотографии одной возможной жертвы - девочки 7 лет. Правоохранители устанавливает, сколько именно малышек успел развратить рецидивист.

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