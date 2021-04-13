Как себя чувствует брошенный на пол отчимом 6-летний мальчик из Бердска, рассказали в больнице Новосибирска. Продолжение истории

Избитого отчимом мальчика из Бердска выпишут на этой неделе врачи Новосибирской областной больницы. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила сотрудник пресс-службы больницы Виктория Перязева.
- На неделе мальчика планируют выписать. В целом его состояние стабильное,- рассказала Виктория Перязева сегодня, 13 апреля "Курьер. Среда. Бердск".
Напомним, что измученного 6-летнего мальчика с переломом черепа и внутричерепной гематомой в областную больницу доставили на вертолете 6 апреля. Он был помещен в отделение нейрохирургии. Ранее ребенок находился в реанимационном отделении ЦГБ Бердска. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бердска (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ) за причинение телесных повреждений своему 6-летнему пасынку. Как заявил источник редакции "Курьер. Среда. Бердск", сожителем матери, избившим ребенка, был азиат, предположительно из Таджикистана.
В ходе разбирательства оперативно-следственной группы с отчимом и матерью ребёнка в день инцидента, было установлено, что в утреннее время того же дня в по ул. Лунная в г. Бердске Новосибирской области мужчина из-за того, что ребенок шумел и не давал ему спать, схватил ребенка и бросил его на деревянный пол. Подозреваемый был задержан. Следователем было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
Вице-мэр по социальной политике Жанна Шурова ранее заявляла, что семья несовершеннолетнего на профилактическом учете никогда не состояла. Ребенок всегда был опрятен, чист и развит в соответствии с возрастом. В настоящее время известно, что по возвращении матери и ребенка из медицинского учреждения будет осуществлена проверка условий проживания.
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