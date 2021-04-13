Как использовать силу первого дня Новолуния в Овне для ритуалов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay Online for Freeyandex.com Скрыть объявлениеКвартиры в Махмутлар от застройщика!yektahomes.ru Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеОбучись партнерскому маркетингу самznay-delay.ru Скрыть объявлениеЧарджбек, вернем деньги от брокераalbionlawyer.com Скрыть объявление

Как использовать силу первого дня Новолуния в Овне для ритуалов

3:20:024/13/2021Фото: pixabay
0

Поскольку в эти очень хорошо мечтать, о можно использовать зарождающуюся силу молодой Луны для исполнения своих желаний и отправке посылов во Вселенную

женщина, луна, замок
Начало нового лунного месяца лучше посвятить различным ритуалам, заговорам, обрядам, так как магия новолуния имеет большую силу

Новолуние в апреле 2021 года случилось 12 числа в созвездии Овна. Но астрологи говорят, что энергию Новолуния еще можно использовать первые двое суток. 

 

Как вести себя в первое время после Новолуния?


  • Ограничить физические нагрузки;

  • Ограничить общение с незнакомцами;

  • Вывод жидкости из организма происходит быстрее, поэтому нужно пить больше воды;

  • Хорошо устраивать разгрузочные дни;

  • Проводить больше времени в уединении;

  • Хорошо планировать свое будущее и строить планы, не не приступать к ним.


Ритуалы, обряды на деньги, успех, богатство

Поскольку в эти очень хорошо мечтать, о можно использовать зарождающуюся силу молодой Луны для исполнения своих желаний и отправке посылов во Вселенную.

Симоронский ритуал

Для этого ритуала от вас потребуется варить специальное "зелье".

Когда вы готовитесь начать готовить первое блюдо, можно начать его приготовление с варки этого самого "зелья". На закипевшую воду нужно наговорить свое желание и представить себе, будто оно уже сбылось. Затем в воду добавляйте нужные вам специи - соль, перец, лавровый лист, зелень. Дальше можно продолжить приготовление супа. Конечно. его можно потом есть. Во время приема пищи, приготовленной на этом заговоренном "зелье", каждый раз думайте о своем желании. При этом вы не должны переживать - исполнится оно или нет.

Ритуал на богатство

Для этого вам понадобятся самые разные монеты, красивый горшок, земля и цветок, который вы посадите.

На дно горшка насыпьте монет. Засыпьте их землей и посадите цветок, как обычно. Поливая его потом, каждый раз представляйте себе, что ваши деньги растут как этот цветок.

Это растение будет работать на вас столько, сколько будет жить у в горшке.

 

На любовь

Молодые девушки и одинокие женщины могут провести ритуал на привлечение любви.

Возьмите спелый и красивый персик. разломите его напополам. Потом возьмите нитку с иголкой и начните сшивать персик обратно. При этом говорят такие слова:

«Как две половины соединились, в единое целое превратились, так пусть и я свою любовь найду, вторую половинку в свою жизнь привлеку»

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
правиларекомендацииноволуниеритуалы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

О чем вы мечтаете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскНазвана точная дата запуска автобусов на дачи Бердска в 2021 году
    3:25:57 4/13/2021
    Названа точная дата запуска автобусов на дачи Бердска в 2021 году
    Как использовать силу первого дня Новолуния в Овне для ритуалов
    3:20:02 4/13/2021
    Как использовать силу первого дня Новолуния в Овне для ритуалов
    БердскИзуродованные ступеньки музея Бердска требуют покрыть мрамором горожане. Но денег нет
    3:14:31 4/13/2021
    Изуродованные ступеньки музея Бердска требуют покрыть мрамором горожане. Но денег нет
    Коронавирус убил 4 пациентов за сутки на 13 апреля 2021. Свежие данные в Новосибирской области
    2:55:01 4/13/2021
    Коронавирус убил 4 пациентов за сутки на 13 апреля 2021. Свежие данные в Новосибирской области
    БердскВ Бердске на 5 дней отключат горячую воду. Список адресов
    2:47:46 4/13/2021
    В Бердске на 5 дней отключат горячую воду. Список адресов
    Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали из-за смерти пожарного
    2:45:34 4/13/2021
    Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали из-за смерти пожарного
    Маколей Калкин стал папой. Называем имя первенца звезды фильма "Один дома"
    2:42:02 4/13/2021
    Маколей Калкин стал папой. Называем имя первенца звезды фильма "Один дома"
    Почему строго запрещено купаться в Египте после захода солнца - разъяснение туристам
    2:31:56 4/13/2021
    Почему строго запрещено купаться в Египте после захода солнца - разъяснение туристам
    Молитвы на Лазареву субботу 24 апреля 2021 года
    2:20:15 4/13/2021
    Молитвы на Лазареву субботу 24 апреля 2021 года
    БердскДорога к садику "Земляничка" и вокзалу Бердска утонула в космической луже. Смотрите фото
    2:04:49 4/13/2021
    Дорога к садику "Земляничка" и вокзалу Бердска утонула в космической луже. Смотрите фото