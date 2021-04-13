Как использовать силу первого дня Новолуния в Овне для ритуалов

Новолуние в апреле 2021 года случилось 12 числа в созвездии Овна. Но астрологи говорят, что энергию Новолуния еще можно использовать первые двое суток.
Как вести себя в первое время после Новолуния?
- Ограничить физические нагрузки;
- Ограничить общение с незнакомцами;
- Вывод жидкости из организма происходит быстрее, поэтому нужно пить больше воды;
- Хорошо устраивать разгрузочные дни;
- Проводить больше времени в уединении;
- Хорошо планировать свое будущее и строить планы, не не приступать к ним.
Ритуалы, обряды на деньги, успех, богатство
Поскольку в эти очень хорошо мечтать, о можно использовать зарождающуюся силу молодой Луны для исполнения своих желаний и отправке посылов во Вселенную.
Симоронский ритуал
Для этого ритуала от вас потребуется варить специальное "зелье".
Когда вы готовитесь начать готовить первое блюдо, можно начать его приготовление с варки этого самого "зелья". На закипевшую воду нужно наговорить свое желание и представить себе, будто оно уже сбылось. Затем в воду добавляйте нужные вам специи - соль, перец, лавровый лист, зелень. Дальше можно продолжить приготовление супа. Конечно. его можно потом есть. Во время приема пищи, приготовленной на этом заговоренном "зелье", каждый раз думайте о своем желании. При этом вы не должны переживать - исполнится оно или нет.
Ритуал на богатство
Для этого вам понадобятся самые разные монеты, красивый горшок, земля и цветок, который вы посадите.
На дно горшка насыпьте монет. Засыпьте их землей и посадите цветок, как обычно. Поливая его потом, каждый раз представляйте себе, что ваши деньги растут как этот цветок.
Это растение будет работать на вас столько, сколько будет жить у в горшке.
На любовь
Молодые девушки и одинокие женщины могут провести ритуал на привлечение любви.
Возьмите спелый и красивый персик. разломите его напополам. Потом возьмите нитку с иголкой и начните сшивать персик обратно. При этом говорят такие слова:
«Как две половины соединились, в единое целое превратились, так пусть и я свою любовь найду, вторую половинку в свою жизнь привлеку»