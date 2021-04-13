Календарь пересадки рассады в открытый грунт на 2021 год

Большинство уже высадили все нужные семена, рассада практически готова к высадке в грунт и теплицы. В какие дни ее лучше пересаживать - расскажет лунный календарь.
Данные лунного календаря учитывают не только фазу Луны, но и те знаки зодиака, в которых она "гостит". Они могут быть плодородными или неплодородными. Исходя из этих данных можно составить себе план работ, которые вы будете проводить изо дня в день с самыми лучшими результатами.
Высадка рассады помидоров в теплицу
Рассада помидоров готова к высадке в теплицу может быть произведена через 50-60 дней после появления всходов.
В вашей теплице должна сохраняться дневная температура не ниже 20°С, а ночью – не ниже 18°С.
Высадка томатов в теплицу в 2021 году
13-14, 18-25 и 28-30 апреля;
1-2, 5-7, 12 мая.
Высадка рассады помидоров в открытый грунт
Рассада помидоров к высадке в открытый грунт производится через 60-70 дней после появления всходов. Рассаду стоит заглублять побольше, оставляя только листья наверху.
Высадка томатов в открытый грунт в 2021 году
12, 15-21, 24 и 28-29 мая;
2-3 и 12-17 июня.
Высадка рассады огурцов в теплицу
Рассада огурцов очень капризна и теплолюбива, поэтому ее пересаживают уже в начале мая и желательно не переваливать сильно ее корневую систему. Для этого часто пикировку рассады делают и торфяные горшочки или сразу сеют ее в них.
Высадка огурцов в теплицу в 2021 году
21-24, 27-28 апреля;
1-2, 5-7, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29
мая; 2-3, 11-13, 16-17 июня.
Высадка огурцов в открытый грунт в 2021 году
20-21, 24-25, 28-29 мая;
2-3, 11-13, 16-17, 21-22 июня.
Высадка перцев в теплицу в 2021 году
28-30 апреля;
1-2, 5-7, 12, 15-17, 20-21, 24, 28-29 мая.
Высадка перцев в открытый грунт в 2021 году
1-2, 5-7, 12, 15-17, 20-21, 24, 28-29 мая;
2-3, 11-13, 16-22 июня.
Высадка баклажанов в теплицу в 2021 году
1-2, 5-7, 12, 15-17, 20-21, 24, 28-29 мая;
2-3, 11-13, 16-22 июня.
Высадка капусты в 2021 году
15-16, 21-24, 27-28 апреля;
1-2, 5-7, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29 мая,
2-3, 9-10, 11-13, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30 июня.
Неблагоприятными днями для посева семян, посадки и пересадки растений в 2021 считаются: 13 марта, 28 марта, 12 апреля, 27 апреля, 11 мая, 26 мая, 10 июня, 24 июня, 10 июля, 24 июля.