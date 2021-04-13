Календарь пересадки рассады в открытый грунт на 2021 год
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Календарь пересадки рассады в открытый грунт на 2021 год

5:20:524/13/2021Фото: pixabay
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Данные лунного календаря учитывают не только фазу Луны, но и те знаки зодиака, в которых она "гостит". Они могут быть плодородными или неплодородными.

рассада, помидор
Рассаду рекомендуется заглублять основательно, оставляя на поверхности только самую верхушку

Большинство уже высадили все нужные семена, рассада практически готова к высадке в грунт и теплицы. В какие дни ее лучше пересаживать - расскажет лунный календарь. 

Данные лунного календаря учитывают не только фазу Луны, но и те знаки зодиака, в которых она "гостит". Они могут быть плодородными или неплодородными. Исходя из этих данных можно составить себе план работ, которые вы будете проводить изо дня в день с самыми лучшими результатами.

Высадка рассады помидоров в теплицу

Рассада помидоров готова к высадке в теплицу может быть произведена через 50-60 дней после появления всходов.

В вашей теплице должна сохраняться дневная температура не ниже 20°С, а ночью – не ниже 18°С.

Высадка томатов в теплицу в 2021 году

13-14, 18-25 и 28-30 апреля;

1-2, 5-7, 12 мая.

Высадка рассады помидоров в открытый грунт

Рассада помидоров к высадке в открытый грунт производится через 60-70 дней после появления всходов. Рассаду стоит заглублять побольше, оставляя только листья наверху.

Высадка томатов в открытый грунт в 2021 году

12, 15-21, 24 и 28-29 мая;

2-3 и 12-17 июня.

Высадка рассады огурцов в теплицу

Рассада огурцов очень капризна и теплолюбива, поэтому ее пересаживают уже в начале мая и желательно не переваливать сильно ее корневую систему. Для этого часто пикировку рассады делают и торфяные горшочки или сразу сеют ее в них.

Высадка огурцов в теплицу в 2021 году

21-24, 27-28 апреля;

1-2, 5-7, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29

мая; 2-3, 11-13, 16-17 июня.

 

Высадка огурцов в открытый грунт в 2021 году

20-21, 24-25, 28-29 мая;

2-3, 11-13, 16-17, 21-22 июня.

 

Высадка перцев в теплицу в 2021 году

28-30 апреля;

1-2, 5-7, 12, 15-17, 20-21, 24, 28-29 мая.

 

Высадка перцев в открытый грунт в 2021 году

1-2, 5-7, 12, 15-17, 20-21, 24, 28-29 мая;

2-3, 11-13, 16-22 июня.

 

Высадка баклажанов в теплицу в 2021 году

1-2, 5-7, 12, 15-17, 20-21, 24, 28-29 мая;

2-3, 11-13, 16-22 июня.

 

Высадка капусты в 2021 году

15-16, 21-24, 27-28 апреля;

1-2, 5-7, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29 мая,

2-3, 9-10, 11-13, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30 июня.

Неблагоприятными днями для посева семян, посадки и пересадки растений в 2021 считаются: 13 марта, 28 марта, 12 апреля, 27 апреля, 11 мая, 26 мая, 10 июня, 24 июня, 10 июля, 24 июля.

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