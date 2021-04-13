Изуродованные ступеньки музея Бердска требуют покрыть мрамором горожане. Но денег нет
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Изуродованные ступеньки музея Бердска требуют покрыть мрамором горожане. Но денег нет

3:14:314/13/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргарита Мартынова
0

"Прекрасный музей - и не соответствующая его содержанию форма! Отремонтировать вход и сделать тротуар — это обязательная задача города", - рассказал гость музея Николай Владимирович.

Ступени бердского музея требуют ремонта

Историко-художественный музей Бердска известное и популярное учреждение города. Здесь проходят выставки различной тематики. Дети и взрослые могут узнать много интересного о родном крае, о том, как жили люди в прошлом веке. Работают в музее настоящие энтузиасты и профессионалы. Все, кто побывал на экскурсии или посетил выставку, долго находится под впечатлением и говорят, что были удивлены и потрясены количеством и качеством информации, полученной от специалистов музея.

- Прекрасный музей, замечательные смотрители музея. Нас встретили, как будто мы знакомы, всё рассказали. Столько я вспомнил, а сколько узнал, неожиданно. Но посмотрите, в каком состоянии музей? Здание оформлено, очень понравились рисунки на фасаде. Но ступени! Подход к музею разрушен. А здесь должны быть как минимум мраморные ступени и красивые перила. Прекрасный музей - и не соответствующая его содержанию форма! Отремонтировать вход и сделать тротуар — это обязательная задача города, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» гость Бердска Николай Владимирович сегодня, 13 апреля.

Возле музея ремонтируют кровлю подвала, которая служит крышей для спортивной школы.
- Деньги на ремонт выделены, это целевые средства конкретно для ремонта кровли. Ремонт начался ещё в прошлом году, до 15 июля должен завершиться, кровлю заасфальтируют. К сожалению, ступени пока не ремонтируем. Вопрос не к нам, мы бы с удовольствием отремонтировали всё. Денег нет. Это вопрос к администрации города, - рассказала Марина Пащенко, директор музея Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» убедился сегодня, что ступеньки действительно нужно срочно отремонтировать.

Разрушены ступени музея в Бердске
Подниматься по ступеням в музей сложно
Тротуарная плитка возле музея разбита
Внешне ступени и перила на входе в музей города выглядят страшно
Ремонт кровли должен завершиться летом. Проверяет качество ремонта пёс из дома по соседству с музеем

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
музейремонт музеяступени разрушены
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы были в музее Бердска?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскИзуродованные ступеньки музея Бердска требуют покрыть мрамором горожане. Но денег нет
    3:14:31 4/13/2021
    Изуродованные ступеньки музея Бердска требуют покрыть мрамором горожане. Но денег нет
    Коронавирус убил 4 пациентов за сутки на 13 апреля 2021. Свежие данные в Новосибирской области
    2:55:01 4/13/2021
    Коронавирус убил 4 пациентов за сутки на 13 апреля 2021. Свежие данные в Новосибирской области
    БердскВ Бердске на 5 дней отключат горячую воду. Список адресов
    2:47:46 4/13/2021
    В Бердске на 5 дней отключат горячую воду. Список адресов
    Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали из-за смерти пожарного
    2:45:34 4/13/2021
    Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали из-за смерти пожарного
    Маколей Калкин стал папой. Называем имя первенца звезды фильма "Один дома"
    2:42:02 4/13/2021
    Маколей Калкин стал папой. Называем имя первенца звезды фильма "Один дома"
    Почему строго запрещено купаться в Египте после захода солнца - разъяснение туристам
    2:31:56 4/13/2021
    Почему строго запрещено купаться в Египте после захода солнца - разъяснение туристам
    Молитвы на Лазареву субботу 24 апреля 2021 года
    2:20:15 4/13/2021
    Молитвы на Лазареву субботу 24 апреля 2021 года
    БердскДорога к садику "Земляничка" и вокзалу Бердска утонула в космической луже. Смотрите фото
    2:04:49 4/13/2021
    Дорога к садику "Земляничка" и вокзалу Бердска утонула в космической луже. Смотрите фото
    Кто сменил Меняйло? Покинул ли Сибирь экс-полпред и когда ожидать назначения нового — разбираемся
    1:45:01 4/13/2021
    Кто сменил Меняйло? Покинул ли Сибирь экс-полпред и когда ожидать назначения нового — разбираемся
    Массовая эвакуация началась из-за паводка в Башкирии. Реки вышли из берегов
    1:40:54 4/13/2021
    Массовая эвакуация началась из-за паводка в Башкирии. Реки вышли из берегов