Изуродованные ступеньки музея Бердска требуют покрыть мрамором горожане. Но денег нет

Историко-художественный музей Бердска известное и популярное учреждение города. Здесь проходят выставки различной тематики. Дети и взрослые могут узнать много интересного о родном крае, о том, как жили люди в прошлом веке. Работают в музее настоящие энтузиасты и профессионалы. Все, кто побывал на экскурсии или посетил выставку, долго находится под впечатлением и говорят, что были удивлены и потрясены количеством и качеством информации, полученной от специалистов музея.
- Прекрасный музей, замечательные смотрители музея. Нас встретили, как будто мы знакомы, всё рассказали. Столько я вспомнил, а сколько узнал, неожиданно. Но посмотрите, в каком состоянии музей? Здание оформлено, очень понравились рисунки на фасаде. Но ступени! Подход к музею разрушен. А здесь должны быть как минимум мраморные ступени и красивые перила. Прекрасный музей - и не соответствующая его содержанию форма! Отремонтировать вход и сделать тротуар — это обязательная задача города, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» гость Бердска Николай Владимирович сегодня, 13 апреля.
Возле музея ремонтируют кровлю подвала, которая служит крышей для спортивной школы.
- Деньги на ремонт выделены, это целевые средства конкретно для ремонта кровли. Ремонт начался ещё в прошлом году, до 15 июля должен завершиться, кровлю заасфальтируют. К сожалению, ступени пока не ремонтируем. Вопрос не к нам, мы бы с удовольствием отремонтировали всё. Денег нет. Это вопрос к администрации города, - рассказала Марина Пащенко, директор музея Бердска.
«Курьер. Среда. Бердск» убедился сегодня, что ступеньки действительно нужно срочно отремонтировать.
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