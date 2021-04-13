В Бердске на 5 дней отключат горячую воду. Список адресов

Объявлены улицы, в которых отключат воду из-за проведения чистки водоподогревателей на ЦТП-12. Это мероприятие носит внеплановый характер. Будет произведено снижение поступления горячей воды у потребителей по адресам:
- ул. Вокзальная, 52,
- ул. Ленина, 83,85,87,89,
- ул. Герцена, 6,
- ул.Горького, 1,3,5,
- д/сад № 17, Лицей №6, ДЮСШ.
Продлится внеплановое отключение с 8 часов 30 минут 19 апреля до 16 часов 23 апреля.
Также под отключение попадает дом № 54 на ул. Вокзальной, поскольку чистка будет проходить на ЦТП-28Б.
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