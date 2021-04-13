Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали из-за смерти пожарного
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Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали из-за смерти пожарного

2:45:344/13/2021Фото: EPA/Vostock-photo
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По некоторым данным им является Максим Макеев.

Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали по делу о гибели пожарного
Уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть человека, возбудил Следственный комитет из-за пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. Генеральный директор предприятия и его заместитель задержаны. По данным следствия, подозреваемые, владея комплексом нежилых помещений "Невской мануфактуры", знали, что проверки МЧС выявили ряд нарушений, в соответствии с которыми эксплуатация зданий не отвечала требованиям безопасности. - В результате допущенных нарушений днем 12 апреля 2021 года произошло возгорание комплекса нежилых помещений на площади около 4 тысяч квадратных метров, повлекших смерть сотрудника управления регионального МЧС, а также госпитализацию в тяжелом состоянии двух его коллег, - сообщает СК России. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека… Задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения. По некоторым данным гендиректором АО "Невская мануфактура" является Максим Макеев.  
 
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Публикация от Россия 1 (@tvrussia)

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