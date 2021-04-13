Подружка заманила в квартиру девушку и насиловала ее с 2 мужчинами. Шокирующее видео спасения заложницы
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Подружка заманила в квартиру девушку и насиловала ее с 2 мужчинами. Шокирующее видео спасения заложницы

5:04:584/13/2021Фото: стоп-кадр видео
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По рассказам очевидца, который сразу же позвонил в полицию, он увидел, как напротив его дома на карнизе третьего этажа стоит девушка и зовёт на помощь, почти прыгая вниз.

Полицейские спасли 18-летнюю заложницу

Молодую девушку спасли полицейские от насильников в Барнауле. По сообщениям со ссылкой на УТ МВД по СФО, 18-летнюю девушку удерживали в квартире мужчина и женщина, которые совершали насильственные действия в отношении пострадавшей. Ей удалось ускользнуть из рук насильников, выйдя в окно.

По рассказам очевидца, который сразу же позвонил в полицию, он увидел как напротив его дома на карнизе третьего этажа, стоит девушка и зовёт на помощь, почти прыгая вниз. Полицейские Олег Коробкин и Александр Бедушев первыми прибыли на место происшествия, в этот момент также проходила курсантка Барнаульского юридического института МВД России Ольга Бебко. Втроём они стали успокаивать девушку, но паника победила над ней и она спрыгнула вниз, стражам правопорядка удалось смягчить падение, подставив руки. Но, не обошлось без ушибов и с подозрением на перелом ее увезли подоспевшая бригада скорой помощи.


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