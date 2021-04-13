Дата самой мощной магнитной бури в апреле 2021 года

Вспышки на солнце вызывают солнечные ветра, которые несут потоки зараженных частиц. Эти потоки поглощаются магнитным полем земли и вызывают геомагнитные колебания, которые и называются на Земле магнитными бурями.
Это именно их очень ощущают метеозависимые люди. Магнитные бури вызывают спазмы сосудов. Отсюда и головная боль и скачки давления у людей с гипертонией. Люди с сердечными и сосудистыми заболеваниями находятся под угрозой больше, чем все остальные.
В апреле 2021 года ожидается сильная магнитная буря мощностью 5 баллов на протяжении 2-х суток - с 16 по 18 апреля.
Метеозависимые смогут отдохнуть от магнитных колебаний поля Земли всего три дня, за которым последует следующая магнитная буря. Она будет слабее - 3 балла, но продлится на сутки дольше - с 21 по 24 апреля 2021 года.
В качестве подготовки к началу магнитных бурь рекомендовано перейти на более здоровый образ жизни - нормализовать сон, увеличить время прогулок, сократить время пользования телефонами и просмотра телевизора.
Можно заранее начать принимать курс успокоительных средств. Предпочтение отдается травяным настойкам и чаям. Желательно отказаться от тяжелой пищи, которая дает дополнительную нагрузку на организм.
Занимайтесь по утрам гимнастикой, не пренебрегайте контрастным душем - он является хорошей тренировкой сосудов. Ограничьте себе тяжелые физические нагрузки и посещение мест массового скопления людей.