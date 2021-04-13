Кандидатуры глав региональных минздравов будут согласовывать с правительством

Госдума во втором чтении приняла законопроект, обязывающий губернаторов назначать своих региональных министров здравоохранения по согласованию с федеральным Министерством здравоохранения, сообщается во вторник на сайте нижней палаты парламента.
Как заметили в ГД, изменения предлагается внести в статьи 14 и 16 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Сейчас власти российских регионов могут самостоятельно назначать глав местных минздравов. Авторы законопроекта предлагают изменить эту норму и вернуть порядок, который действовал до 2015 года. Так, в соответствии с законопроектом губернаторы будут назначать своих региональных министров здравоохранения по согласованию с федеральным Минздравом. Процедуру должно утвердить правительство.
Как полагают парламентарии, это позволит обеспечить согласованность действий при реализации Стратегии развития здравоохранения и национального проекта «Здравоохранение».
В соответствии с Конституцией координация вопросов здравоохранения находится в совместном ведении РФ и ее субъектов.
«Без согласованной деятельности органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья всех уровней, входящих в единую систему государственной власти, а также обеспечения соответствия нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации федеральному законодательству и применения единых принципов реализации федеральных актов на региональном уровне цели развития здравоохранения не могут быть надлежащим образом достигнуты», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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