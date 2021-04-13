Дата первого затмения в 2021 году: что обязательно сделать и как уберечь себя от опасности этого уникального явления

В 2021 году нас с вами ожидает 4 затмения - 2 лунных и 2 солнечных. Первое затмение в 2021 году - полное лунное - произойдет 26 мая в 14.18 по московскому времени.
Наблюдать его можно будет в Австралии, некоторых частях западной части США, западной части Южной Америки или в Юго-Восточной Азии.
Продлится оно 14 минут 30 секунд. На территории России его не будет видно.
Влияние знака Стрельца будет проявляться в способности к обучению и проявлению мудрости. Лучшим времяпрепровождением станет учеба и чтение книг.
Известно, что Солнце влияет влияет на нашу физиологию, а Луна - на эмоциональную сферу. Поэтому за 2 недели до затмения и еще 2 недели после него могут ожидаться снижение работоспособности, апатия, эмоциональное напряжение, срывы и конфликты, у людей подверженным частым перепадам настроения могут начинаться депрессии.
Именно по этим причинам в этот период не рекомендуется проводить важные переговоры и заключать крупные ответственные сделки, вступать в брак. Не рекомендуется занимать деньги в долг и вкладывать их в какие-то проекты, открывать счета в банке. Не желательно допускать радикальное хирургическое вмешательство, в том числе лечение зубов и косметические операции.
Благоприятными в это время будут завершение старых текущих дел, планирование будущего, медитация, профилактика заболеваний. Можно анализировать пройденное, переосмысливать прожитое, находить новые для себя ценности и расставлять приоритеты. Хорошо завершать изжившие себя отношения и избавляться от всего ненужного, делать уборку в доме. Избегайте конфликтов, чаще оставайтесь в уединении. Хорошо избавляться от вредных привычек.