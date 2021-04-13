Профессора арестовали за госизмену: В МФТИ опровергают доступ Голубкина к государственной тайне

Лефортовский суд Москвы во вторник заключил под стражу профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина на два месяца - до 12 июня. Его подозревают в госизмене. Его адвокаты сообщили, что их доверитель не признал вину и что они собираются обжаловать арест.
Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МФТИ, Голубкин не имел доступа к государственной тайне.
"Он является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). В МФТИ преподает у студентов четвертого курса в качестве внешнего совместителя и не участвует в научной работе. К сведениям, составляющим государственную тайну, допуска в МФТИ не имел", - сообщили в институте.
Эту информацию подтвердил ТАСС и ректор института Николай Кудрявцев: дескать, Голубкин работает в ЦАГИ, а на физтехе изредка читает лекции на три сотых ставки.