Профессора арестовали за госизмену: В МФТИ опровергают доступ Голубкина к государственной тайне
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Профессора арестовали за госизмену: В МФТИ опровергают доступ Голубкина к государственной тайне

8:38:364/13/2021Фото: Wikimedia Commons
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Эту информацию подтвердил и ректор института Николай Кудрявцев: дескать, Голубкин работает в ЦАГИ, а на физтехе изредка читает лекции на три сотых ставки. 

институт
"Это сотрудник ЦАГИ, не Физтеха", - уточнил ректор МФТИ

 

Лефортовский суд Москвы во вторник заключил под стражу профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина на два месяца - до 12 июня. Его подозревают в госизмене.  Его адвокаты сообщили, что их доверитель не признал вину и что они собираются обжаловать арест.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МФТИ, Голубкин не имел доступа к государственной тайне.

"Он является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). В МФТИ преподает у студентов четвертого курса в качестве внешнего совместителя и не участвует в научной работе. К сведениям, составляющим государственную тайну, допуска в МФТИ не имел", - сообщили в институте.

Эту информацию подтвердил ТАСС и ректор института Николай Кудрявцев: дескать, Голубкин работает в ЦАГИ, а на физтехе изредка читает лекции на три сотых ставки.

 

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