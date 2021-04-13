Огнетушителем по голове убил коллегу на рабочем месте 48-летний житель Новосибирска

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего убийство знакомого, сообщили в региональном управлении Следственного комитета 13 апреля.
Следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирск СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, совершившего убийство коллеги по работе по ч. 1 ст.105 УК РФ.
Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в ночь 12 апреля. Трое мужчин находились на работе в организации по ул. Выборной и распивали спиртные напитки. В ходе застолья между 57-летним потерпевшим и его коллегой возникла ссора. 48-летний подозреваемый взял в руки находившийся рядом огнетушитель и нанес им несколько ударов в голову собутыльнику.
-В это время 51-летний очевидец конфликта начал пресекать противоправные действия коллеги, но подозреваемый схватил нож и успел им причинить телесные повреждения потерпевшему и разнимавшему их знакомому. Оставшийся в живых мужчина выбежал из производственного помещения и позвал на помощь коллег. Сотрудники организации вызвали скорую помощь и правоохранителей. По прибытии на место трагедии медики констатировали смерть 57-летнего потерпевшего. Второму оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщили подробности в СК.
Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и задержали находившегося там 48-летнего фигуранта по уголовному делу. Подозреваемый задержан. В ближайшее время по ходатайству следователя судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе которого изъяты орудия преступления (огнетушитель и нож), назначены необходимые экспертизы.
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