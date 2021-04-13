Второй пожарный скончался в больнице после страшного пожара на "Невской мануфактуре"
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Второй пожарный скончался в больнице после страшного пожара на "Невской мануфактуре"

11:17:414/13/2021Фото: vk.com/mchs_st.peterburg
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Арестован владелец здания. Известно, что помещения мануфактуры, возведенные в 1870 году, сдавали в аренду под различные производства. Одной из версий пожара называют умышленный поджог. 

человек, огонь
Пожарных с ожогами госпитализировали. Одного из них не смогли спасти врачи

Сутки тушили крупный пожар на "Невской мануфактуре" в Петербурге, который начался утром 12 апреля.  Огонь охватил 10 000 кв. метров производственных площадей. Из горящего здания эвакуировали 40 человек. В тушении пожара, которому присвоили самый высокий ранг сложности, были задействованы свыше 300 пожарных, около 80 единиц техника и вертолет.

Ранее сообщалось о двух пострадавших и одном погибшем. Как писал "Курьер. Среда. Бердск", погиб начальник 64-го отделения пожарной охраны. Все они сотрудники МЧС.  Пожарных с ожогами госпитализировали. Но одного из них не смогли спасти врачи. Стало известно, что он скончался в госпитале 13 апреля.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела - по факту гибели пожарных по статье "Причинение смерти по неосторожности" и по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям, повлекшее смерть". Арестован владелец здания. Известно, что помещения мануфактуры, возведенные в 1870 году, сдавали в аренду под различные производства.

Одной из версий пожара называют умышленный поджог.

 

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