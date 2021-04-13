7-летнего мальчика затянуло под лед течением реки: Он поскользнулся и погиб
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7-летнего мальчика затянуло под лед течением реки: Он поскользнулся и погиб

9:11:484/13/2021Фото: Пресс-служба СК РФ по Свердловской области
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СК начал доследственную проверку после гибели ребенка и обратился к местным властям с требованием оградить опасный участок берега. 

мост, люди, река
Мальчика затянуло под лед течением. Товарищи попытались ему помочь, но не смогли

Затянуло под лед 7-летнего мальчика, который решил помыть руки в реке и, поскользнувшись, упал в воду. Трагедия произошла 9 апреля в поселке Красноармейский под Асбестом. СКР по Свердловской области начал доследственную проверку.

Следователи выяснили, что днем 9 апреля мальчик вместе с двумя детьми после школы катались на велосипедах по поселку. Когда они приехали к мосту через реку Островную, 7-летний мальчик решил помыть руки и упал в воду. Он поскользнулся и его течением затянуло под лед, а потом в дренажную трубу. На другом конце ее лед оказался крепким и мальчик не смог выплыть на поверхность, чтобы набрать воздуха. Ребенок захлебнулся и утонул. Для установления точной причины смерти ребенка в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Его не смогли откачать ни местные жители, пришедшие на помощь, ни медики. Но истинные причины смерти ребенка назовет судмедэксперт. После проверки СК примет процессуальное решение. Кроме того, СК обратился к местным властям с требованием оградить опасный участок у реки.

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