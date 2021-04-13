Рвём когти: на видео попала мощная бурная река, в которую превратилась дачная дорога в Бердске
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Рвём когти: на видео попала мощная бурная река, в которую превратилась дачная дорога в Бердске

9:19:574/13/2021Фото: Скрин
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Поток воды идет с двух сторон и сливается на дачной дороге. А сама грязевая река напомнила бердчанам Катунь в Горном Алтае.

Единственная встреченная по пути машина практически до половины скрыта водой

Как талая вода с полей бурыми потоками бежит и поглощает дорогу и дачи в сторону водозабора и лагеря «Орбита» на ярком видео показали рисковые бердчане, которые выехали в ту сторону 13 апреля и о своем водном приключении прислали видео в редакцию «Курьер.Среда.Бердск». - Ну что? Рвем когти, - восклицают авторы видео, когда вода из-под колес внедорожника практически бросается в лобовое стекло. Поток воды идет с двух сторон и сливается на дачной дороге. А сама грязевая река напомнила бердчанам Катунь в Горном Алтае.

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дачная дорогаталая водабурные потокидачи на водозабор
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А в какому состоянии дорога на вашей даче? Проверили?

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