ПФР: Как получить пенсию по доверенности
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ПФР: Как получить пенсию по доверенности

10:27:094/13/2021Фото: https://www.flickr.com/
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Помимо этого доверенность на получение пенсии может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает, а также администрацией (главврачом) стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенность в обязательном порядке должна быть заверена

Продлен до 1 мая Временный порядок, в соответствии с которым выплата пенсии по доверенности гражданам продлевается «автоматически» (без подтверждения факта регистрации по месту получения пенсии).

Если пенсионер, например, болен или выезжает в санаторий, на отдых, в гости к родственникам и не может самостоятельно получить пенсию, в этом случае можно оформить доверенность на получение пенсии, срок действия которой определяет сам пенсионер. Доверенность в обязательном порядке должна быть заверена.

А удостоверить доверенность могут:

- нотариусы (как занимающиеся частной практикой, так и работающие в государственных нотариальных конторах);

- главы местных администраций поселений (муниципального района) и специально уполномоченные должностные лица местного самоуправления поселения (муниципального района) в случае отсутствия в поселении (муниципальном районе) нотариуса;

- должностные лица консульских учреждений РФ.
Помимо этого доверенность на получение пенсии может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает, а также администрацией (главврачом) стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Если срок действия доверенности превышает один год, то в таком случае доставка производится в течение всего срока действия доверенности, но при этом пенсионеру необходимо ежегодно подтверждать в клиентской службе ПФР факт регистрации или проживания по месту получения пенсии.

В период действующей эпидемиологической ситуации, специалисты Пенсионного фонда в соответствии с Временным порядком, который продлен до 1 мая, автоматически будут продлевать выплату пенсии по доверенности без подтверждения факта регистрации, чтобы пенсионеру не было необходимости в личном посещении клиентской службы ПФР. Этот Временный порядок действовал до 1 апреля. Теперь он продлен до 1 мая.

Доверенность прекращает действовать в случае:

- отмены доверенности самим пенсионером;

- отказа лица, кому выдана доверенность;

- смерть пенсионера;

- признания его недееспособным.

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пенсияпенсия по доверенности
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