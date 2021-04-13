Россия отправила две армии и три соединения ВДВ к западным рубежам: именно отсюда идет угроза

Россия за три недели перебросила к западной границе две армии и три соединения ВДВ, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 13 февраля. -Сейчас американские войска перебрасываются из континентальной части Северной Америки через Атлантику в Европу. Идёт перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе, — констатировал Министр обороны России. — Всего рядом с нашей территорией будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, пишет сайт Минобороны.
-Реагируя на угрожающую России военную деятельность Альянса, мы приняли соответствующие меры, — заявил глава военного ведомства.
Сергей Шойгу сообщил, что в рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.
В течение трёх недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач.
-Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны, — отметил Министр обороны.
В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях.
-Отмечу, что все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель, — заключил глава военного ведомства.