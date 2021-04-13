Bloomberg: Как Путин "в бункере" ищет деньги на восстановление экономики и о чем объявит 21 апреля

Владимир Путин хочет возобновить рост экономики России после пандемии с помощью всплеска расходов. Его правительство работает сверхурочно, чтобы найти деньги, чтобы заплатить за это.
То, что имеет в виду лидер Кремля, хранится в секрете до его ежегодного обращения к нации 21 апреля. Однако официальные лица во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным уже рассматривают несколько возможных способов получения наличных, по словам людей, знакомых с ситуацией обсуждения. По словам одного человека, варианты включают в себя использование государственного фонда на черный день в размере 182 млрд долларов, ослабление ограничений на расходы в соответствии с добровольным бюджетным правилом, отвлечение денег от других проектов и повышение налогов.
Эти усилия настолько скрытны, что большая часть работы выполняется в высокотехнологичном подвальном помещении, расположенном через Москву-реку от здания правительства Белого дома, которое в шутку известно среди инсайдеров как «бункер». Требуя цифрового распознавания лиц для входа, этот объект позволяет Мишустину и его команде собирать огромные объемы данных по всему правительству и устранять бюрократические разрозненности, чтобы ускорить принятие решений, сказали эти люди.
Кремль заявил, что во вторник Мишустин показал Путину объект, расположенный в переоборудованном конференц-центре.
Хотя во время пандемии прошлого года экономика России сократилась не так сильно, как у многих других, Кремль стремится ускорить восстановление, особенно с учетом предстоящих осенью парламентских выборов и ослабления поддержки правящей партии на фоне падения доходов. Представитель правительства не ответил на просьбу прокомментировать планы расходов.
По словам официальных лиц, новая программа, вероятно, будет включать в себя сочетание расходов на инфраструктуру для увеличения инвестиций и благосостояния, а также других льгот, которые помогут компенсировать падение доходов. Путин уже приказал правительству выбрать проекты от высокоскоростной железной дороги до мостов и портов, чтобы с этого года получить из фонда благосостояния до 1 триллиона рублей (13 миллиардов долларов). По словам людей, близких к дискуссии, сколько денег потратит Кремль, остается предметом жарких споров.
Кремль хочет иметь огромные резервы для защиты в случае новых санкций Запада. США готовят новые меры, о которых будет объявлено в ближайшие несколько недель. Наращивание российских войск на границе с Украиной в последние недели усилило напряженность, что привело к снижению курса рубля до самого низкого уровня с ноября.
Что говорят наши экономисты:
«У правительства есть значительное фискальное пространство, но геополитический риск ограничит дополнительные расходы. Мы, вероятно, увидим, что Министерство финансов останется консервативным в своих основных прогнозах, в то же время выделяя больше резервов на высокоселективные государственные инвестиции ». - Скотт Джонсон, Bloomberg Economics.
«С учетом того, что долгосрочные проблемы для нефти и России становятся еще более серьезными, маловероятно, что правительство значительно облегчит бюджетную политику», - сказала Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка в Москве.
Центральный банк уже предупредил, что слишком большие новые расходы могут вынудить его ускорить рост процентных ставок, поскольку инфляция превысит целевой показатель. Текущий
бюджетный план призывает к сокращению расходов в этом и следующем году, чтобы сократить дефицит, который вырос на фоне прошлогодних усилий по стимулированию пандемии.
Для Мишустина, получившего пост премьер-министра всего за несколько месяцев до пандемии, последняя попытка - это шанс вернуться к фокусу экономического развития, который он надеялся сделать своим приоритетом. Известный тем, что использовал компьютерные технологии для реорганизации бюрократии на своей предыдущей должности начальника налоговой службы, Мишустин на этот раз также настаивает на усовершенствовании высоких технологий.
Источник: https://www.bloomberg.com/