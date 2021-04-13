Bloomberg: Как Путин "в бункере" ищет деньги на восстановление экономики и о чем объявит 21 апреля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay for Free Onlineyandex.com 18+Скрыть объявлениеДома на Кипре в рассрочку на 5 летnorth-kipr.top Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеЛюбовный приворот без вреда и грехаblackmag.site Скрыть объявлениеРаботайте дома настраивая рекламуanticrysis-profi.ru Скрыть объявление

Bloomberg: Как Путин "в бункере" ищет деньги на восстановление экономики и о чем объявит 21 апреля

10:36:574/13/2021Фото: Кремлин.ру
0

По словам официальных лиц, новая программа, вероятно, будет включать в себя сочетание расходов на инфраструктуру для увеличения инвестиций и благосостояния, а также других льгот, которые помогут компенсировать падение доходов.

О чем Владимир Путин сообщит в послании 21 апреля, гадают иноСМИ

Владимир Путин хочет возобновить рост экономики России после пандемии с помощью всплеска расходов. Его правительство работает сверхурочно, чтобы найти деньги, чтобы заплатить за это.

То, что имеет в виду лидер Кремля, хранится в секрете до его ежегодного обращения к нации 21 апреля. Однако официальные лица во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным уже рассматривают несколько возможных способов получения наличных, по словам людей, знакомых с ситуацией обсуждения. По словам одного человека, варианты включают в себя использование государственного фонда на черный день в размере 182 млрд долларов, ослабление ограничений на расходы в соответствии с добровольным бюджетным правилом, отвлечение денег от других проектов и повышение налогов.

Эти усилия настолько скрытны, что большая часть работы выполняется в высокотехнологичном подвальном помещении, расположенном через Москву-реку от здания правительства Белого дома, которое в шутку известно среди инсайдеров как «бункер». Требуя цифрового распознавания лиц для входа, этот объект позволяет Мишустину и его команде собирать огромные объемы данных по всему правительству и устранять бюрократические разрозненности, чтобы ускорить принятие решений, сказали эти люди.

Кремль заявил, что во вторник Мишустин показал Путину объект, расположенный в переоборудованном конференц-центре.

Хотя во время пандемии прошлого года экономика России сократилась не так сильно, как у многих других, Кремль стремится ускорить восстановление, особенно с учетом предстоящих осенью парламентских выборов и ослабления поддержки правящей партии на фоне падения доходов. Представитель правительства не ответил на просьбу прокомментировать планы расходов.

По словам официальных лиц, новая программа, вероятно, будет включать в себя сочетание расходов на инфраструктуру для увеличения инвестиций и благосостояния, а также других льгот, которые помогут компенсировать падение доходов. Путин уже приказал правительству выбрать проекты от высокоскоростной железной дороги до мостов и портов, чтобы с этого года получить из фонда благосостояния до 1 триллиона рублей (13 миллиардов долларов). По словам людей, близких к дискуссии, сколько денег потратит Кремль, остается предметом жарких споров.

Кремль хочет иметь огромные резервы для защиты в случае новых санкций Запада. США готовят новые меры, о которых будет объявлено в ближайшие несколько недель. Наращивание российских войск на границе с Украиной в последние недели усилило напряженность, что привело к снижению курса рубля до самого низкого уровня с ноября.

Что говорят наши экономисты:
«У правительства есть значительное фискальное пространство, но геополитический риск ограничит дополнительные расходы. Мы, вероятно, увидим, что Министерство финансов останется консервативным в своих основных прогнозах, в то же время выделяя больше резервов на высокоселективные государственные инвестиции ». - Скотт Джонсон, Bloomberg Economics.

«С учетом того, что долгосрочные проблемы для нефти и России становятся еще более серьезными, маловероятно, что правительство значительно облегчит бюджетную политику», - сказала Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка в Москве.

Центральный банк уже предупредил, что слишком большие новые расходы могут вынудить его ускорить рост процентных ставок, поскольку инфляция превысит целевой показатель. Текущий
бюджетный план призывает к сокращению расходов в этом и следующем году, чтобы сократить дефицит, который вырос на фоне прошлогодних усилий по стимулированию пандемии.

Для Мишустина, получившего пост премьер-министра всего за несколько месяцев до пандемии, последняя попытка - это шанс вернуться к фокусу экономического развития, который он надеялся сделать своим приоритетом. Известный тем, что использовал компьютерные технологии для реорганизации бюрократии на своей предыдущей должности начальника налоговой службы, Мишустин на этот раз также настаивает на усовершенствовании высоких технологий.

Источник: https://www.bloomberg.com/

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
бункерденьги на экономику
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кому дадут?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Скончался заслуженный артист России Евгений Тиличеев на 75-м году жизни
    10:51:17 4/13/2021
    Скончался заслуженный артист России Евгений Тиличеев на 75-м году жизни
    Россия отправила две армии и три соединения ВДВ к западным рубежам: именно отсюда идет угроза
    10:47:45 4/13/2021
    Россия отправила две армии и три соединения ВДВ к западным рубежам: именно отсюда идет угроза
    Bloomberg: Как Путин "в бункере" ищет деньги на восстановление экономики и о чем объявит 21 апреля
    10:36:57 4/13/2021
    Bloomberg: Как Путин "в бункере" ищет деньги на восстановление экономики и о чем объявит 21 апреля
    ПФР: Как получить пенсию по доверенности
    10:27:09 4/13/2021
    ПФР: Как получить пенсию по доверенности
    Почему у россиян нет денег: Выдать по 10 000 рублей ради самоуважения призвал Захар Прилепин
    10:26:37 4/13/2021
    Почему у россиян нет денег: Выдать по 10 000 рублей ради самоуважения призвал Захар Прилепин
    Что обязательно нужно сделать на Пасху 2 мая 2021 года и когда будет светлый праздник Радоница
    10:20:25 4/13/2021
    Что обязательно нужно сделать на Пасху 2 мая 2021 года и когда будет светлый праздник Радоница
    Кремль одобрил закрытие авиасообщения с Турцией: Никакой политической подоплеки
    10:00:00 4/13/2021
    Кремль одобрил закрытие авиасообщения с Турцией: Никакой политической подоплеки
    Репетитор похитил ребенка и снял 3 млн рублей с карты его отца
    9:36:40 4/13/2021
    Репетитор похитил ребенка и снял 3 млн рублей с карты его отца
    Точное время сухура и ифтара в месяц Рамадан 2021 по датам
    9:20:22 4/13/2021
    Точное время сухура и ифтара в месяц Рамадан 2021 по датам
    БердскРвём когти: на видео попала мощная бурная река, в которую превратилась дачная дорога в Бердске
    9:19:57 4/13/2021
    Рвём когти: на видео попала мощная бурная река, в которую превратилась дачная дорога в Бердске