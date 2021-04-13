Байден первым позвонил Путину: о чем поговорили
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Байден первым позвонил Путину: о чем поговорили

11:11:144/13/2021Фото: Кремлин.ру
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Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

политик
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом

Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение Президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля, пишет Кремлин.ру.

С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата.

В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.

Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы.

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телефонный разговор
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