25 апреля - Вербное воскресенье 2021: что запрещено категорически делать в великий праздник

Один из великих праздников для православных христиан - это Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Событие отмечается ровно за неделю до Пасхи, поэтому его дата из года в год разная. В 2021 году она выпадает на 25 апреля. О входе Иисуса Христа в Иерусалим можно прочитать в Новом завете у всех четырёх евангелистов. За неделю до иудейской Пасхи, которая до Воскресения Христова праздновалась в честь победы над египетским рабством, Иисус достиг Иерусалима. Для торжественного въезда в город он взял осла - мирное животное, по смыслу противоположное коням, на которых ездили военные захватчики. Ослика нашли ученики Иисуса, забрав животное у хозяина со словами «осёл понадобился Господу». В день торжественного въезда Иисуса в Иерусалим местные священники выбирали самого лучшего ягнёнка, чтобы принести его в жертву на Пасху. Это крайне символичное совпадение, ведь Иисус - тоже агнец, которого в качестве искупительной жертвы за человечество выбрал сам Бог.
Почему в церковь несут ветви вербы? Иудеи давно ждали спасителя, который избавил бы их от оккупации римлян. Поэтому Иисус был встречен ликующей толпой людей, которые бросали под ноги свои одежды и свежие ветви пальмы - вайи. Именно эта традиция заставила христиан из более холодных стран брать в церковь вербу, которая расцветает первой из древесных растений. Прославляя Христа, подобно древним иудеям, православные в храмах поют торжественную хвалу «Осанна!». Заготавливают вербу накануне праздника, вечером в Лазареву субботу, когда, по поверьям, «сам Лазарь за вербой лазал». Большие букеты вербных ветвей брать нельзя - это может навредить природе. На семью достаточно 3-5 прутиков. Дома их ставят в воду, где они отогреваются и иногда успевают покрыться жёлтой пыльцой. Перед утренним богослужением веточки связывают яркими лентами и украшают искусственными цветами, затем несут в церковь - освящать.
Что можно делать с освящённой вербой?
Принято украшать веточками домашние иконы. Если хочется сохранить букетик до следующего года, ставить его в воду не нужно, он лучше сохранится сухим. Вариант с водой красив, ведь к Пасхе верба зацветёт и станет жёлтой. На Светлой седмице эти веточки можно попробовать посадить во дворе или парке.
Освящённая верба - символ будущей победы Воскресшего Христа над смертью. Поэтому веточки можно положить в руки усопшему перед похоронами. Такой прощальный подарок выразит надежду близких на всеобщее воскресение и воссоединение семей в Небесном Иерусалиме - Божьем граде будущего века.
Что запрещено делать с освящённой вербой?
В православии принято настороженно относиться к славянским традициям, так как большинство из них имеет языческие корни. За служение «двум господам», используя освящённые вербы в ритуалах, Бог может наказать.
Нельзя вязать из вербы веники, а потом подметать жилище, собираясь вычистить его от негатива. Хлестать освящённой вербой близких, а тем более домашних животных считается суеверием. Не рекомендуется жечь вербу для обрядов, варить из неё «целебные отвары» и совершать с ней прочие ритуальные действия - бросать в огонь, чтобы остановить пожар, и скармливать почки вербы коровам и козам.