14 апреля - Праздник Огня или День Семаргла
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14 апреля - Праздник Огня или День Семаргла

10:40:364/14/2021Фото: oдноклассники
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Рассказывается, будто Семаргл появился на свет, когда кузнец Сварог ударил своим молотом о магический камень Алатырь. Из него выскочили две искры, из которых и появился бог огня Семаргл.

День Семаргла
Огнебог занимается хранением семян и ответственен за посевы, а для грешников может показаться в виде крылатого священного пса

14 апреля славяне праздновали День Семаргла, которого считали Богом огня. Помимо управления огненной стихией, он заботился о домашнем очаге, отвечал за Луну и все жертвоприношения. Он хранил семена и отвечал за посевы, а людям показывался в виде крылатого пса.

Весенние половодья тоже приписывались ему- мол, это он огнем растапливает снега.

Рассказывается, будто Семаргл появился на свет, когда кузнец Сварог ударил своим молотом о магический камень Алатырь. Из него выскочили две искры, из которых и появился бог огня Семаргл.

Семаргл часто описывался, как тихий и добрый бог, но если его конь ступал где-нибудь, за ним оставался выжженный след.

Единого имени у него нет, но народ очень почитал его, поскольку считалось, что он жил не где-то в небесных высях, а на земле, среди людей.

Обряды и славянские традиции

Сегодня повсюду разводились большие костры и парни с девушками устраивали игрища, прыгая чрез них. Девушкам сегодня полагалось как можно больше обманывать парней. Чем больше она так делала, тем больше была вероятность, что будущий супруг будет хранить ей верность. По большому счету этот день идентичен сегодняшнему 1 апреля, но по старому стилю.

В каких то селениях девушки выносили на улицу раскаленные угли из печи. Таким образом, они помогали Семарглу хотя бы в его праздничную ночь обогреть планету.

Также существовала традиция во время празднования приносить в избу новый огонь. При этом в других регионах подобную операцию проделывали еще в праздник Равноденствия. Бога Огня в период весенних праздников воспринимали не только как существо, олицетворявшее стихию.

Ведь его основное предназначение — борьба со злом, а также помощь людям в сохранении первых посевов. Скорее всего, такое отношение сформировалось из-за весенних паводков. Они нередко приводили к тому, что недавно посаженный урожай просто смывался. Семаргл — важный Бог Огня у славян, и ему предназначалось избавить землю от лишней влаги, прогрев первые ростки.

Как встретить день Семаргла?

Бог Огня — тот еще балагур, поэтому нельзя было представить его без шумного веселья, танцев и празднования. Он был рад, если люди вместе с ним разделяли его любимую дату. И если у вас будет такая возможность, обязательно соберитесь с друзьями на природе. Разожгите костер, приурочив пламя величию Семаргла. Но если и такой возможности нет (тем более, карантин не позволяет организовать подобное веселье), можно встретить приход торжества даже в городе. Считалось, что даже встреча с близкими людьми наполняет сердца теплом и добром, а такое проявление чувств порадует божество, который усилит пламя свечи в домашних условиях.

Приметы

Если на полях разливалось много воды, весной и летом ждали много высокой травы.
Лед на реке к этому моменту уже почти растаял — ожидали хороший год. В противном случае, этот год будет уходить тяжело и принесет вам потери.
Если лед на водоемах ломается с хрустом, значит, по нему уже было опасно передвигаться.
Если девушка разыграет девять парней вот время праздника, значит, ее суженный навечно будет ей верен.

Источник: pronedra

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