Кровавая луна в апреле 2021: В чем уникальность Полнолуния и что нужно делать в эти сутки, а что строго запрещено

Полнолуния всегда манили своей загадочностью и мистической энергетикой. Это время подводить итоги, находить проблемы, решать важные вопросы и, конечно же, загадывать желания и мечтать.
Полнолуние 27 апреле 2021 наступит в 06:33 по московскому времени. Это будет началом 16 лунных суток, Луна будет находиться в знаке Скорпиона, а это время очень неудачно для начала новых проектов и общения с руководством.
Полная Луна 27 апреля 2021 года подойдет на максимально близкое расстояние к Земле, поэтому это будет не просто Полнолуние, а Суперлуние. Из-за такой близости к нашей планете, Луна будет отливать красным цветом. Называют такое явление Красная Луна и наблюдать ее в таком виде можно будет еще 3-4 дня.
Что можно и что нельзя делать
В этот день особенно удачными будут различные обряды и заговоры. С помощью них можно встретить свою любовь, поправить финансовое положение, сменить место работы, исполнять свои давние и заветные желания.
Хорошо делать карту желаний, медитации и визуализировать.
Влияние сложного знака Скорпион почувствуют на себе многие, кто восприимчив к смене лунных циклов.
Рекомендуется отложить все важные и ответственные дела на три-четыре дня. Уровень тревожности ожидается повышенным, поэтому постарайтесь максимально держать под контролем ваши чувства и и эмоции. Не позволяйте вашему настроению управлять вами.
В Полнолуние нежелательны работы в саду и огороде, не рекомендуется стрижка волос и ногте, окрашивание волос, косметические процедуры. Касаемо последних стоит уточнить, что разрешены только те вмешательства, которые направлены на избавление от чего-то - удаление родинок, бородавок, борьба с морщинами.
Благоприятно в этот день наводить порядок и избавляться от хлама. Завершать изжившие себя отношения, бросать вредные привычки.
Не рекомендуется лечение зубов и плановые хирургические операции.