Календарь здоровья по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021 года
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Календарь здоровья по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021 года

5:20:284/14/2021Фото: pixabay
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Чтобы запланированные процедуры приносили максимум пользы - сверьтесь с рекомендациями лунного календаря. Он подскажет на что обратить внимание и чем заняться в конкретный день.

луна, женщина, медитация
По лунному календарю очень удобно спланировать посещение врача или массажного кабинета - заглядывайте чаще!

15 апреля

Сегодня стоит полностью воздержаться от употребления алкоголя и проверить все то. чем вы питаетесь - если есть проблемы и пищеварением, то это знак для вас.

Рекомендовано в тот день избегать всех рисков, которые могут привести к простудным заболеваниям. В зоне риска дыхательная и нервная системы

16 апреля

Сегодня хорошо позаниматься вашим дыханием и лечить шейный и грудной отделы. Хорошо делать омолаживающие процедуры.

17 апреля

занимайтесь сегодня профилактикой простуды - под ударом нос, голосовые связки, бронхи, легкие. Не рекомендовано удалять зубы. Благоприятно устроить разгрузочный день, сходить в баню. Алкоголь нельзя.

18 апреля

Сегодня стоит устроить разгрузочный день или поголодать. Если будете есть - уделите особое внимание овощам и злакам. Под угрозой желудок и нервная система. Удачными будут омолаживающие процедуры.

19 апреля

Уделите внимание вашему сердцу и физическим нагрузкам. Если заболели сегодня - стоит начать лечение немедленно. Не голодать и не переедать.

20 апреля

Внимание на локти, грудную клетку. Возможны обострения хондроза шейного и грудного отдела - берегите себя и одевайтесь теплее. Лунный календарь здоровья советует оберегать от ранений локтевые суставы, кости грудной клетки, грудной отдел. Заболевание, начавшееся сегодня необходимо лечить сразу, не откладывая. Очень хорошей будет баня. НЕ допускайте переутомления.

21 апреля

Сегодня любое перенапряжение может отразиться на вашем здоровье. Внимание на позвоночник и живот. Берегитесь травм. Хорошо сегодня поголодать.

22 апреля

Грудной отдел и конкретно сердце сегодня должны быть в порядке. Если что-то в этой области вас беспокоит - это серьезный повод обратиться к врачу. Пейте больше воды. Хороши будут процедуры по очищению печени и крови. Благоприятно удалять натоптыши и ухаживать за кожей.

23 апреля

Сегодня противопоказано голодание. Болезни, начавшиеся сегодня, могут быть опасными, но легко поддаются лечению - не откладывайте визит к врачу. Хорошими будут косметические процедуры, благоприятная физическая нагрузка.

24 апреля

Внимание на глаза и органы чувств. Воздержитесь от использования духов и не давайте большую нагрузку глазам. Хорошо голодание и употребление воды. Благоприятны косметические и уходовые процедуры. Не налегайте на сладкое.

25 апреля

Органы пищеварения сегодня на контроле. Не переедайте, откажитесь от тяжёлой пищи. Не рекомендуется сдавать кровь и делать иглоукалывания. Ягодные морсы очень полезны сегодня.

26 апреля

Любая кровопотеря сегодня не желательна. Откажитесь от употребления белковой пищи, ограничьте секс. Могут быть обострения заболеваний мочеполовой системы и геморроя.

27 апреля

Не давайте нагрузку на поясницу. Не проводить иглоукалывания, ограничьте курение, откажитесь от алкоголя.

28 апреля

Сегодня благоприятны диеты. Хорошо ходить в баню. Алкоголь и курение под запретом. Хорошо делать массаж и чистить кожу, откажитесь сегодня от мяса. Благоприятной будет дыхательная гимнастика. Лечение органов дыхания сегодня особо благоприятно.

29 апреля

Внимание на поясницу и коже. Показана диета с ограничением.

30 апреля

День для вегетарианской диеты. Внимание все на кишечник. Опасайтесь укусов насекомых. Можно чистить кишечник от шлаков - оберегайтесь отравлений.

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