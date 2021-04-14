Когда можно будет полететь в Таиланд? Условия въезда и выезда для россиян
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Когда можно будет полететь в Таиланд? Условия въезда и выезда для россиян

3:00:254/14/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Таиланд не закрывал границы для туристов, но приезжим нужно было провести на карантине в отеле 14 дней. С 1 апреля этот срок сократился до 7 дней.

По новым правилам с 1 апреля туристам нужно пройти карантин в отеле в течение 10 дней

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году закрылось международное авиасообщение. По мере снятия ограничений границы начинают постепенно открывать. Рассказываем, когда можно полететь в Таиланд и на каких условиях.

Таиланд не закрывал границы для туристов, но приезжим нужно было провести на карантине в отеле 14 дней. С 1 апреля этот срок сократился до 7 дней. С 1 июля 2021 года власти Таиланда сообщили, что отменят обязательный карантин для прибывающих на Пхукет туристов, которые прошли вакцинацию. По словам министра туризма, экономическая комиссия одобрила предложение делового сообщества Пхукета, согласно которому необходимо привить не менее 70% жителей острова. Это поможет более свободно принимать приезжающих из других стран. Всего среди жителей власти планируют распределить 930 тысяч доз вакцины. Если такие меры будут успешными на Пхукете, их распространят на другие регионы Таиланда. Ожидается, что они станут открытыми осенью этого года.

По новым правилам с 1 апреля туристам нужно пройти карантин в отеле в течение 10 дней, но им разрешено посещать бассейны и фитнес-залы, заказывать и приобретать продукты питания из магазинов и ресторанов. С 1 июля такие карантинные меры будут сокращены до 7 дней для тех, кто привился от коронавируса. При этом прививка должна быть сделана не позднее, чем за 14 дней до прибытия и не ранее трех месяцев до поездки. Привитым туристам сократят срок карантина до 7 дней.

Как отмечается, попасть в Королевство с семидневным карантином смогут привитые следующими вакцинами:
Sinovak;
AstraZeneca/Oxford;
SK BIOSCIENCE (AstraZeneca/Oxford);
Pfizer/ BioNTech;
Covishield (Serum Institute of India);
Janssen (Johnson & Johnson);
Modena.
Тем, кто привился “Спутник V” придется отсидеть на карантине 10 дней. Также россиянам нужно будет сдавать ПЦР-тесты, которые определяют наличие вируса в организме. В московском представительстве Туристического управлении Таиланда сообщили, что ждут сертификацию российской вакцины.

Всего по данным на 12 апреля 2021 года в Таиланде зафиксировано 33 тыс. случаев коронавируса при населении в 66 миллионов человек. По четырехэтапному плану открытия Королевства для иностранцев, вакцинированных от коронавируса, иностранный турист сможет приехать в Таиланд без карантина и не иметь ограничений в перемещении по стране только начиная с 1 января 2022 года. При этом россияне считает Таиланд одним из главных мест, куда они бы хотели отправиться на отдых.

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таиландтурист вакцинатуристический сезон
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