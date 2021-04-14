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Когда россияне 65+ выходят на работу: последние новости

2:00:444/14/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Людям от 65 лет также разблокировали социальные карты, однако тем, у кого есть хронические заболевания власти рекомендовали оставаться дома и меньше пользоваться общественным транспортом, так как они находятся в группе риска.

Ранее работодателям, в чьем коллективе есть люди старше 65, было необходимо перевести их на “удаленку”

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году власти обязали людей в возрасте 65 лет и старше, входящим в группу риска, соблюдать режим самоизоляции и перейти на удаленную работу. Что изменилось с 1 апреля 2021 года - в нашем материале.

Правительство РФ отменило обязательный перевод работников старше 65 лет на дистанционный режим работы, соответствующий документ подписал Михаил Мишустин. “Рекомендовать работодателям < …> осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством”, — говорится в постановлении. Вместе с тем утратило силу постановление о временных правилах по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для лиц от 65 лет.

Ранее работодателям, в чьем коллективе есть люди старше 65, было необходимо перевести их на “удаленку”, а если это невозможно – отстранить от работы. Эти сведения передавали в ФСС для назначения пособий по нетрудоспособности в связи с карантином. По нему выплаты для граждан со стажем работы свыше восьми лет составляли 100% от зарплаты. С 1 апреля это требование отменили. Теперь, если человек хочет соблюдать режим самоизоляции, он может оформить ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск за свой счет, больничный. При этом работодатель будет сам решать, нужно ли переводить человека на дистанционную занятость, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом в регионе.

Людям от 65 лет также разблокировали социальные карты, однако тем, у кого есть хронические заболевания власти рекомендовали оставаться дома и меньше пользоваться общественным транспортом, так как они находятся в группе риска. В регионах получить лист нетрудоспособности можно при наличии соответствующего решения главы субъекта. Так, например, в Самаре до 14 апреля введено ограничение, по которому люди от 65 лет должны оставаться дома.

Первое такое постановление было опубликовано в России 1 апреля 2020 года. В нем говорилось, что лицам данной возрастной категории оформят электронные больничные и выплатят пособия по временной нетрудоспособности.

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